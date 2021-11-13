Мичков — о первом голе за сборную России: «Ощущение очень хорошее, осталось только выиграть матч»
16:27
Нападающий сборной России Матвей Мичков забил дебютный гол за национальную команду в матче Кубка Карьяла против сборной Швеции. Во втором периоде ему удалось забить лакросс-гол.
«Ощущение очень хорошее, осталось только выиграть матч.
Момент в первом периоде? Все пошло не так, раз не забил. Надеюсь, еще забьем и преломим ход игры.
Все отлично, классный коллектив, бьемся друг за друга.
Думал ли, что гол получится таким красивым? Думал только о победе команды. И до сих пор об этом думаю. Нужно выходить на лед и выполнять эту задачу», — сказал Мичков в эфире трансляции.
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