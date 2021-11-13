Нападающий сборной России Матвей Мичков забил дебютный гол за национальную команду в матче Кубка Карьяла против сборной Швеции. Во втором периоде ему удалось забить лакросс-гол.

«Ощущение очень хорошее, осталось только выиграть матч.

Момент в первом периоде? Все пошло не так, раз не забил. Надеюсь, еще забьем и преломим ход игры.

Все отлично, классный коллектив, бьемся друг за друга.

Думал ли, что гол получится таким красивым? Думал только о победе команды. И до сих пор об этом думаю. Нужно выходить на лед и выполнять эту задачу», — сказал Мичков в эфире трансляции.