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Мичков — о первом голе за сборную России: «Ощущение очень хорошее, осталось только выиграть матч»

16:27
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Нападающий сборной России Матвей Мичков забил дебютный гол за национальную команду в матче Кубка Карьяла против сборной Швеции. Во втором периоде ему удалось забить лакросс-гол.

«Ощущение очень хорошее, осталось только выиграть матч.

Момент в первом периоде? Все пошло не так, раз не забил. Надеюсь, еще забьем и преломим ход игры.

Все отлично, классный коллектив, бьемся друг за друга.

Думал ли, что гол получится таким красивым? Думал только о победе команды. И до сих пор об этом думаю. Нужно выходить на лед и выполнять эту задачу», — сказал Мичков в эфире трансляции.

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Иван Шитик все материалы автора
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