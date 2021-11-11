Мичков побил рекорды Третьяка и Овечкина и стал самым молодым игроком сборной в истории советского и российского хоккея

Нападающий сборной России Матвей Мичков вышел на лед в матче Кубка Карьяла против команды Финляндии.

Он официально стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, превзойдя рекорд Александра Овечкина, который впервые надел свитер национальной команды в 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

Кроме того, Мичков, возраст которого — 16 лет 11 месяцев и 2 дня, — обошел и Владислава Третьяка, дебютировавшего в сборной СССР в 17 лет 7 месяцев и 8 дней, и стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе взрослой национальной команды, в истории всего отечественного хоккея.