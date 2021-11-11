Капитаном сборной Белоруссии стал россиянин без белорусского паспорта

Российский форвард минского «Динамо» Роман Горбунов назначен капитаном сборной Белоруссии на турнире четырех наций в Словении.

Россиянин впервые вызван в сборную Белорусии. Ассистентами Горбунова стали его соотечественник Герман Нестеров и белорус Артур Гаврус, сообщает hockey.by.

Отметим, что у Горбунова пока нет белорусского паспорта.