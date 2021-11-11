Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Капитаном сборной Белоруссии стал россиянин без белорусского паспорта

20:35
Теги:

Российский форвард минского «Динамо» Роман Горбунов назначен капитаном сборной Белоруссии на турнире четырех наций в Словении.

Россиянин впервые вызван в сборную Белорусии. Ассистентами Горбунова стали его соотечественник Герман Нестеров и белорус Артур Гаврус, сообщает hockey.by.

Отметим, что у Горбунова пока нет белорусского паспорта.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/sobytie/news163981.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Психолог рассказал об особенностях пар с большой разницей в возрасте
3
0