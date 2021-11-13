Мичков в 16 лет забил уже много лакросс-голов. Посмотрите, как это было

Нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков забил лакросс-гол в матче Кубка Карьялы против сборной Швеции. Это первая шайба 16-летнего игрока за национальную команду.

При этом хоккеист не первый раз в карьере забивает лакросс-гол. Одну такую шайбу он забросил в составе еще «Локомотива-2004».

Причем он не только забросил яркую шайбу, но вскоре и повторил столь сложный трюк.

Также восходящая звезда российского хоккея забросил красивейшую шайбу на юниорском чемпионате мира-2021.