Мичков в 16 лет забил уже много лакросс-голов. Посмотрите, как это было
16:35
Нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков забил лакросс-гол в матче Кубка Карьялы против сборной Швеции. Это первая шайба 16-летнего игрока за национальную команду.
При этом хоккеист не первый раз в карьере забивает лакросс-гол. Одну такую шайбу он забросил в составе еще «Локомотива-2004».
Причем он не только забросил яркую шайбу, но вскоре и повторил столь сложный трюк.
Также восходящая звезда российского хоккея забросил красивейшую шайбу на юниорском чемпионате мира-2021.
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