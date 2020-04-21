Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию из-за коронавируса в его команде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует уходить на изоляцию после того, как у игрока его хоккейной команды Дмитрия Мелешко был обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее», — цитируют пресс-секретаря «РИА Новости».

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.