Кубок Шпенглера по хоккею отменен из-за коронавируса

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса.

«Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус», — цитирует ТАСС Фазеля.

Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря.