Кубок Шпенглера по хоккею отменен из-за коронавируса
14:13
Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса.
«Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус», — цитирует ТАСС Фазеля.
Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря.
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