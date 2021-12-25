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Кубок Шпенглера по хоккею отменен из-за коронавируса

14:13
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Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса.

«Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус», — цитирует ТАСС Фазеля.

Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13299547

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное