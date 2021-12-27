Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Бывший форвард ЦСКА Максимов подписал контракт с финским клубом

00:28
Теги:

Нападающий Кирилл Максимов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии. 22-летний россиянин подписал контракт с «Юкуритом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона, но включает в себя просмотр сроком на две недели.

В прошлом сезоне Максимов выступал в системе ЦСКА на правах аренды из «Эдмонтона».

В КХЛ он провел 16 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Дневник утрат: с кем мы простились в 2021 году
0
Реклама