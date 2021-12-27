Бывший форвард ЦСКА Максимов подписал контракт с финским клубом

Нападающий Кирилл Максимов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии. 22-летний россиянин подписал контракт с «Юкуритом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона, но включает в себя просмотр сроком на две недели.

В прошлом сезоне Максимов выступал в системе ЦСКА на правах аренды из «Эдмонтона».

В КХЛ он провел 16 матчей и набрал 3 (2+1) очка.