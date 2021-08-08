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Игрок «Лександа» получил травму на отдыхе и попал в больницу

19:34
Юхан Франссон. Фото Twitter
Юхан Франссон. Фото Twitter

Игрок «Лександа» Юхан Франссон получил серьезную травму на отдыхе. Подробности повреждения не сообщаются, но известно, что игрок находится в больнице, сообщает Sportbladet.

При этом травма была настолько серьезной, что после оказания первой медицинской помощи его перевезли из одной больницы в другую, где ему могут оказать более квалифицированную помощь.

Сейчас хоккеист находится в сознании, но остается под наблюдением медиков.

Клуб пока не сообщил, сколько времени пропустит Франссон, но ожидается, что он выбыл на длительный срок.

36-летний защитник из-за травмы уже пропустил большую часть прошлого сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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