Игрок «Лександа» получил травму на отдыхе и попал в больницу
19:34
Игрок «Лександа» Юхан Франссон получил серьезную травму на отдыхе. Подробности повреждения не сообщаются, но известно, что игрок находится в больнице, сообщает Sportbladet.
При этом травма была настолько серьезной, что после оказания первой медицинской помощи его перевезли из одной больницы в другую, где ему могут оказать более квалифицированную помощь.
Сейчас хоккеист находится в сознании, но остается под наблюдением медиков.
Клуб пока не сообщил, сколько времени пропустит Франссон, но ожидается, что он выбыл на длительный срок.
36-летний защитник из-за травмы уже пропустил большую часть прошлого сезона.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю