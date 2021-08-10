В Белоруссии тренер ударил клюшкой 12-летнего хоккеиста во время матча

Команды 2008 года рождения «Шахтер» и «Химик» провели товарищеский матч.

На видео попал момент, как один из тренеров «Шахтера» бьет хоккеиста на скамейке во время игры.

Главным тренером группы 2008 года рождения является Артем Горанин.