В Белоруссии тренер ударил клюшкой 12-летнего хоккеиста во время матча
22:05
Команды 2008 года рождения «Шахтер» и «Химик» провели товарищеский матч.
На видео попал момент, как один из тренеров «Шахтера» бьет хоккеиста на скамейке во время игры.
Главным тренером группы 2008 года рождения является Артем Горанин.
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