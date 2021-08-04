Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал проведение канадской Суперсерии и участие команды в одном из этапов Евротура.

— У нас впереди не так много турниров, на которых мы можем просматривать игроков, — отметил Ларионов. — После вчерашнего разговора с Томом Ренни из Hockey Canada мы пока не знаем, участвуем ли мы в серии против команд из CHL. Судя по всему, она может не состояться. С моей стороны было предложение, чтобы мы сыграли четыре матча в Монреале или Торонто, чтобы не мотаться по всей Америке. К субботе или воскресенью я получу от него ответ. Насколько он будет обнадеживающим, пока неизвестно. У нас подтверждены турнир в Чехии и ноябрьский «Турнир четырех» в Швеции. Поездки в Канаду, которая позволит проверить характер игроков, второй год может не хватить.

— Рассматривался ли вариант с поездкой расширенного состава молодежной сборной на Кубок Карьяла?

— Без комментариев. Читайте между строк.