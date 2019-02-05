"Фрелунда" обыграла "Мюнхен" в финале Лиги чемпионов

В финальном матче хоккейной Лиги чемпионов шведская "Фрелунда" обыграла немецкий "Мюнхен" - 3:1.

В составе победителей отличились Самуэль Фагемо, Райан Лэш и Понтус Вестерхольм. У немецкого клуба единственную шайбу провел Язин Элиц.

"Фрелунда" выиграла Лигу чемпионов в третий раз и является рекордсменом по этому показателю. Это был пятый розыгрыш турнира (статистика не учитывает Лигу чемпионов сезона-2008/09, после которого турнир не проводился до сезона 2014/15).

Лига чемпионов

Финал

"Фрелунда" (Швеция) - "Мюнхен" (Германия) - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Фагемо, 10.32, Лэш, 24.16, Вестерхольм, 34:2 - Элиц, 51:29.

5 февраля. Фрелунда (Швеция). Frölundaborg