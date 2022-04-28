Финляндия победила Чехию в стартовом матче Евротура

Финляндия победила Чехию в стартовом матче третьего этапа Евротура — Чешских игр. Финны взяли верх в серии буллитов — 2:1.

В другом матче сыграют команды Швеции и Австрии.

Напомним, что Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию на турнире.

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Еврохоккейтур

Чешские игры

Финляндия — Чехия — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Иннала), 15:20 — 1:0. Чернох — 1 (бол., Шпачек), 38:45 — 1:1.

Победный буллит: Маннинен.

Вратари: Олкинуора — Лукеш.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (8+9+14+0) — 33 (8+12+11+2).

Судьи: Харнебринг, Хольм.

28 апреля. Острава. Ostravar Arena.