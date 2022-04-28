Финляндия победила Чехию в стартовом матче Евротура
Финляндия победила Чехию в стартовом матче третьего этапа Евротура — Чешских игр. Финны взяли верх в серии буллитов — 2:1.
В другом матче сыграют команды Швеции и Австрии.
Напомним, что Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию на турнире.
Хоккей
Еврохоккейтур
Чешские игры
Финляндия — Чехия — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Иннала), 15:20 — 1:0. Чернох — 1 (бол., Шпачек), 38:45 — 1:1.
Победный буллит: Маннинен.
Вратари: Олкинуора — Лукеш.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (8+9+14+0) — 33 (8+12+11+2).
Судьи: Харнебринг, Хольм.
28 апреля. Острава. Ostravar Arena.
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