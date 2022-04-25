50-летний Ягр не собирается завершать карьеру

Олимпийский чемпион Яромир Ягр не собирается завершать карьеру, сообщает журналист Зденек Янда в Twitter.

50-летний хоккеист выступает за «Кладно», который борется за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Чехии. При любом исходе этой борьбы двукратный обладатель Кубка Стэнли намеревается выступать в следующем сезоне.

«Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нем клуб встречается в серии с «Дуклой» и ведет со счетом 3-1. Пятый матч серии состоится сегодня, 25 апреля.

В текущем сезоне Ягр провел 47 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+4».