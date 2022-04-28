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Сегодня, 22:15

Швеция с минимальным счетом победила Австрию в матче Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
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Швеция победила Австрию в матче первого тура третьего этапа Евротура — Чешских игр. Шведы взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

В стартовом матче Финляндия по буллитам переиграла Чехию (2:1).

В следующем матче сборная Швеции 30 апреля сыграет с хозяевами турнира чехами. Австрийцы в тот же день встретятся с финнами.

Напомним, что Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию на турнире.

Хоккей

Еврохоккейтур

Чешские игры

Швеция — Австрия — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Карлссон — 1 (бол., Шелин, Валльмарк), 45:38 — 1:0.

Вратари: Данск — Штаркбаум.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (9+14+10) — 33 (20+4+9).

Судьи: Зигель, Сметана.

28 апреля. Вена. Steffl Arena.

Сборная Австрии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Финляндия победила Чехию в стартовом матче Евротура
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