В Госдуме отреагировали на исключение сборной России по хоккею из Евротура

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об исключении сборной России по хоккею из Евротура на два года.

«Евротур заменить невозможно. Но я думаю, это временное отстранение, которое позволит сосредоточиться на внутренних проблемах. Но мы будем играть и с другими командами, с той же Белоруссией. Глобальной катастрофы нет», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее, 16 марта, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.