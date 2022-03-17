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«ИИХФ привыкли жить по указке, а не своим умом». Плющев — об исключении России из Евротура

Плющев отреагировал на исключение сборной России из Евротура
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об исключении национальной команды из Евротура на два года.

«Думаю, альтернативу всегда можно найти. Но этого решения следовало ожидать. Федерация международного хоккея уже давно идет на поводу политиканов. Они привыкли жить по указке, а не своим умом. Нужно найти альтернативу: есть страны, которые хорошо играют в хоккей. И нужно почистить свои перышки. Мы уже давно не в лидерах хоккея», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее, 16 марта совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
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