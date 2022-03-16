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Сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на этапах Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Швейцария заменит Россию на этапах Евротура.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на этапах Евротура в ближайшие два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Федерации хоккея Швейцарии.

Сборная России на два года лишена права участвовать на предстоящих этапах соревнования.

Таким образом, на турнире, который пройдет в Стокгольме 5-8 мая, выступят Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария.

Ранее совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220316/shveytsariya-1778565599.html
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Евротур
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