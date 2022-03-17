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«Это офигенная потеря». Сушинский — об отстранении сборной России от Евротура

Сушинский заявил, что уже не знает, куда стремиться нашим детям
Роман Шишов
Корреспондент
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказал свое мнение по поводу отстранения сборной России от Евротура.

«Отстранили от Евротура? А чего вы ждали? От всего отстранили... Это офигенная потеря. Не знаю уже, куда стремиться нашим детям, — цитирует Сушинского «Чемпионат». — Евротур имел значимость для абсолютно всех! Там проверялись молодые игроки, они стремились попасть на этот турнир. Матчи были даже в Москве. Это помогало популяризировать наш хоккей. Я всю жизнь играл на Евротуре, и мне хотелось туда возвращаться снова и снова.

В Швеции были сумасшедшие 15 тысяч болельщиков. А сейчас где играть молодым ребятам? Конечно, это возможность для КХЛ увеличить количество матчей. Что они будут делать во время предполагаемых пауз на международные турниры? В НХЛ вот две паузы сделали на Рождество и Пасху. Так и мы можем. Но пока не вижу ситуации, при которой наш спорт будет кому-то нужен в ближайшее время. Очень грустно".

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4638829-sushinskij-evrotur-imel-znachimost-dlya-sbornoj-rossii-gde-teper-igrat-molodym-rebyatam.html
Максим Сушинский
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