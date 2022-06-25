Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Илья Зубов продолжит карьеру во Франции

35-летний нападающий Илья Зубов продолжит карьеру во Франции. Он заключил соглашение с клубом «Англе» на один год, сообщает официальный сайт команды.

Сезон-2021/2022 Зубов начинал в хабаровском «Амуре», за который провел 10 матчей, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-7».

В октябре 2021 года форвард подписал контракт с чешским «Орли Зноймо», выступающем в австрийской Ледовой хоккейной лиги. В 34 матчах чемпионата Зубов набрал 24 (3+21) очка.

Ранее хоккеист выступал за «Трактор», «Спартак», «Салават Юлаев», «Оттаву», ЦСКА и «Авангард».