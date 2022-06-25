Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 17:24

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Илья Зубов продолжит карьеру во Франции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

35-летний нападающий Илья Зубов продолжит карьеру во Франции. Он заключил соглашение с клубом «Англе» на один год, сообщает официальный сайт команды.

Сезон-2021/2022 Зубов начинал в хабаровском «Амуре», за который провел 10 матчей, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-7».

В октябре 2021 года форвард подписал контракт с чешским «Орли Зноймо», выступающем в австрийской Ледовой хоккейной лиги. В 34 матчах чемпионата Зубов набрал 24 (3+21) очка.

Ранее хоккеист выступал за «Трактор», «Спартак», «Салават Юлаев», «Оттаву», ЦСКА и «Авангард».

Илья Зубов
1
0
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий Аалтонен перешел в швейцарский «Клотен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости