Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Гранлунд может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд может перейти в швейцарский «Лугано», утверждает Blick.

На форварда также претендовал «Цюрих», однако сейчас ближе к подписанию соглашения с хоккеистом именно «Лугано».

В составе «Салавата» финны провел два последних сезона и отыграл 100 матчей, в которых набрал 99 (34+65) очков.

Во время серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 Гранлунд вместе с другими легионерами «юлаевцев» покинул расположение клуба.