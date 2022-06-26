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Сегодня, 15:57

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Гранлунд может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд может перейти в швейцарский «Лугано», утверждает Blick.

На форварда также претендовал «Цюрих», однако сейчас ближе к подписанию соглашения с хоккеистом именно «Лугано».

В составе «Салавата» финны провел два последних сезона и отыграл 100 матчей, в которых набрал 99 (34+65) очков.

Во время серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 Гранлунд вместе с другими легионерами «юлаевцев» покинул расположение клуба.

Маркус Гранлунд
ХК Лугано
ХК Салават Юлаев
ХК Цюрих
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