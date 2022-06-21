Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 16:48

Нападающий Аалтонен перешел в швейцарский «Клотен»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Миро Аалтонен перешел в «Клотен». Он заключил контракт на два года, сообщает сайт швейцарского клуба.

Накануне «Автомобилист» расторг контракт с Аалтоненом и еще двумя финскими игроками: голкипером Юхо Местолой и защитником Юрки Йокипакка.

Напомним, «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов с игроками 1 мая.

Ранее генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен заявил, что финские хоккеисты, которые в новом сезоне будут выступать за клубы КХЛ, не получат вызов в национальную команду.

Миро Аалтонен
ХК Автомобилист
ХК Клотен
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Доминик Гашек проиграл на выборах президента Федерации хоккея Чехии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости