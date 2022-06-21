Нападающий Аалтонен перешел в швейцарский «Клотен»

Нападающий Миро Аалтонен перешел в «Клотен». Он заключил контракт на два года, сообщает сайт швейцарского клуба.

Накануне «Автомобилист» расторг контракт с Аалтоненом и еще двумя финскими игроками: голкипером Юхо Местолой и защитником Юрки Йокипакка.

Напомним, «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов с игроками 1 мая.

Ранее генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен заявил, что финские хоккеисты, которые в новом сезоне будут выступать за клубы КХЛ, не получат вызов в национальную команду.