«Брюнэс» выступил с заявлением по поводу обвинений хоккеистов клуба в изнасилованиях
Шведский «Брюнэс» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу обвинений двух хоккеистов клуба в изнасилованиях.
«Прямо сейчас два наших игрока находятся под арестом по подозрению в преступлениях, которые полностью несовместимы с ценностями клуба и всем, что мы отстаиваем как ассоциация.
Это совершенно неприемлемо. «Брюнэс» дистанцируется от преступных действий, в которых обвиняются наши игроки. Мы приняли это как должное, и если наши действия и недавнее молчание создали неправильное представление об этом, мы приносим извинения. Особенно пострадавшим.
Игроки были выведены из состава во время расследования. Это привлекло к «Брюнэсу» внимание СМИ, серьезно подорвало бренд клуба и наши отношения как с болельщиками, так и с партнерами.
Как работодатели мы можем и должны взять на себя большую ответственность в будущем, работая более активно, с особым подходом и культурой.
К сожалению, насилие мужчин в отношении женщин — это социальная проблема, которая существует во всех профессиональных группах и социальных слоях. Культуры мачо и мужского доминирования не должно быть в хоккее будущего. Спорт должен быть открытым и инклюзивным для всех", — говорится в сообщении клуба.
Ранее стало известно, что экс-форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, играющий сейчас за «Брюнэс», обвиняется в изнасиловании своей бывшей девушки. Позже был еще задержан еще один игрок шведского клуба, также подозреваемый в изнасиловании. В отношении хоккеистов ведутся следственные действия.
Дополнительная информация:
https://www.brynas.se/article/8o64akojt-1ekad/uttalande-fran-brynas-if
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