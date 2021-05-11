«Брюнэс» выступил с заявлением по поводу обвинений хоккеистов клуба в изнасилованиях

Шведский «Брюнэс» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу обвинений двух хоккеистов клуба в изнасилованиях.

«Прямо сейчас два наших игрока находятся под арестом по подозрению в преступлениях, которые полностью несовместимы с ценностями клуба и всем, что мы отстаиваем как ассоциация.

Это совершенно неприемлемо. «Брюнэс» дистанцируется от преступных действий, в которых обвиняются наши игроки. Мы приняли это как должное, и если наши действия и недавнее молчание создали неправильное представление об этом, мы приносим извинения. Особенно пострадавшим.

Игроки были выведены из состава во время расследования. Это привлекло к «Брюнэсу» внимание СМИ, серьезно подорвало бренд клуба и наши отношения как с болельщиками, так и с партнерами.

Как работодатели мы можем и должны взять на себя большую ответственность в будущем, работая более активно, с особым подходом и культурой.

К сожалению, насилие мужчин в отношении женщин — это социальная проблема, которая существует во всех профессиональных группах и социальных слоях. Культуры мачо и мужского доминирования не должно быть в хоккее будущего. Спорт должен быть открытым и инклюзивным для всех", — говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что экс-форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, играющий сейчас за «Брюнэс», обвиняется в изнасиловании своей бывшей девушки. Позже был еще задержан еще один игрок шведского клуба, также подозреваемый в изнасиловании. В отношении хоккеистов ведутся следственные действия.