Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Сборная России прилетела в Прагу на Чешские игры

16:53
Теги:

Национальная сборная России по хоккею 11 мая прибыла в Прагу. Уже 12 мая в календаре команды — стартовый матч на Чешских хоккейных играх.

Четвертый этап Евротура состоится с 12 по 15 мая в Праге, сборная России в первый день сыграет со шведами, на следующий день — с финнами, а в заключительный день турнира с хозяевами — чехами.

Российская сборная досрочно гарантировала себе победу на Евротуре.

Читайте также

Роднина — о теракте в Казани: «Это катастрофа! Очень страшно»
Пробуждение монстра: кто пришел убивать в казанскую школу
Видео: Что школьника чудом спасло от стрельбы в Казани
Осколки и иностранные номера: кадры с места ДТП с 3 погибшими на МКАД

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд