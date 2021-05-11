Сборная России прилетела в Прагу на Чешские игры
16:53
Национальная сборная России по хоккею 11 мая прибыла в Прагу. Уже 12 мая в календаре команды — стартовый матч на Чешских хоккейных играх.
Четвертый этап Евротура состоится с 12 по 15 мая в Праге, сборная России в первый день сыграет со шведами, на следующий день — с финнами, а в заключительный день турнира с хозяевами — чехами.
Российская сборная досрочно гарантировала себе победу на Евротуре.
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