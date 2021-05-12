Швеция — Россия: где смотреть и во сколько начало матча Евротура
15:00
Сегодня, 12 мая, в Праге стартуют матчи Чешского этапа Евротура. Сборная России сыграет против команды Швеции, начало игры — в 17.00 по московскому времени.
Российская сборная выиграла три предыдущих этапа евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира.
Состав сборной России на чешские игры можно посмотреть здесь
Следить за матчем Швеция — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте ФХР.
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