Сегодня, 12 мая, в Праге стартуют матчи Чешского этапа Евротура. Сборная России сыграет против команды Швеции, начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Российская сборная выиграла три предыдущих этапа евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира.

Состав сборной России на чешские игры можно посмотреть здесь

Следить за матчем Швеция — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте ФХР.

Смотреть видеотрансляцию матча Швеция — Россия