Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков отреагировал на лакросс-гол в ворота шведов от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова. Он стал самым молодым автором шайбы за всю историю сборной России по хоккею.

«Матвей — будущее мирового хоккея. Прекрасно знаю его и его отношение к профессии. Нет опасений в преждевременных дифирамбах в его честь. Сегодня он вошел в историю. О нем давно говорит весь мир. Желаю, чтобы он во благо нашей страны и нашего хоккея стал самым лучшим. Матвей имеет фанатизм от хоккея. У него большие внутренние задачи. Прекрасно понимает всю ответственность перед родителями, перед собой, перед страной», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В этом сезоне Мичков провел 10 игр за СКА, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей. В четверг, 11 ноября, 16-летний хоккеист сыграл за сборную России в матче против Финляндии (0:3) и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.