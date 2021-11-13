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Североамериканский эксперт Уилер назвал шайбу Мичкова одним из лучших лакросс-голов в истории

17:20
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Известный североамериканский хоккейный эксперт восхитился голом, который забил нападающий сборной России Матвей Мичков в матче Кубка Карьяла против Швеции (2:4).

«Это один из лучших лакросс-голов в истории. Обычно такие моменты планируют. У игрока есть время, чтобы исполнить момент. Но Мичков подхватил скачущую шайбу и сымпровизировал. Это нечто особенное», — написал Уилер в Twitter.

16-летний форвард стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

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Иван Шитик все материалы автора
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