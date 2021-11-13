Журналист The Athletic отметил талант Матвея Мичкова

Журналист The Athletic Джесси Маршалл отметил талант нападающего сборной России Матвея Мичкова. 16-летний форвард в эффектном стиле забросил дебютный гол за национальную команду в матче Кубка Карьяла против Швеции (2:4).

«Если вам придется посмотреть игру Матвея Мичкова, то, пожалуйста, напишите мне и расскажите, как вы ей восхитились», — написал журналист в Twitter.

If you ever just casually find yourself with the opportunity to watch Matvei Michkov play hockey over the next two years please do it and then tweet me and tell me how much you enjoyed it https://t.co/iAit3eJkD6 — Jesse Marshall (@jmarshfof) November 13, 2021

В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР.