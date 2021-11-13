Журналист The Athletic отметил талант Матвея Мичкова
17:25
Журналист The Athletic Джесси Маршалл отметил талант нападающего сборной России Матвея Мичкова. 16-летний форвард в эффектном стиле забросил дебютный гол за национальную команду в матче Кубка Карьяла против Швеции (2:4).
«Если вам придется посмотреть игру Матвея Мичкова, то, пожалуйста, напишите мне и расскажите, как вы ей восхитились», — написал журналист в Twitter.
В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР.
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