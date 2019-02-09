Анатолий Никонцев: "Приятно забить, но надо выигрывать"

Нападающий сборной России Анатолий Никонцев прокомментировал поражение от сборной Швеции (2:4) в рамках шведского этапа Еврохоккейтура.

- Как вам играется в первом звене?

- Одна тренировка, одна игра и вроде нормально. У Шипачева и Кагарлицкого уже наигранная связка, я только подстраиваюсь. Они подсказывают мне, куда лучше подкатиться, как лучше сделать. Думаю, уже взаимопонимание нашли.

– Вы после второго периода остались на лавке. Осмысляли случившееся?

– Да нет, просто немного устал. Ничего такого.

– Не это ли помогло забить?

– Нет, мы просто розыгрыш большинства поменяли, встали по-другому, поэтому и забили.

– Из-за поражения приятных эмоций от первого гола не было?

– Да, самое главное – это команда и ее результат. Конечно, приятно забить, но надо выигрывать.

– На этом этапе Евротура вы дебютировали в сборной России. Ваши ожидания оправдались?

– Все здорово, очень приятно играть за сборную. Это круто. Стараюсь показать свой максимум.

– Насколько приятно или неожиданно было сразу ассистентскую нашивку получить?

– В принципе я и в клубе ассистентом и капитаном был. Для меня это нормально. (Игорь Еронко)

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