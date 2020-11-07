Амиров о победе над шведами: «Соперник прижимался к своим воротам. Было сложнее комбинировать»

Нападающий сборной России Родион Амиров ответил на вопросы журналистов после победы над Швецией (2:1 Б) во втором матче Кубка Карьяла.

— Шведы — очень организованная команда, — отметил Амиров. — Два периода было 0:0. Потом они забили. Слава Богу, что получилось сравнять и выиграть по буллитам. Мой гол? Вася Подколзин отдал блестящую передачу, мне оставалось попасть в ближний угол. Это был игровой момент, мы вместе не тренировались. Вася увидел меня одного и отдал пас. Сложно проводить параллели между Евротуром и КХЛ. Это все-таки сборная, уровень другой.

Буллит? Отрабатывал на тренировках разные варианты. Можно сказать, что это наработка. Увидел, что открыт угол между щитком и клюшкой, и бросил. Шведы постоянно играли третьим сзади, прижимались к своим воротам в обороне — такая вязкая игра. Было сложнее комбинировать в атаке. Очень благодарен Владиславу Третьяку, что он увидел меня в свое время на «Кубке Третьяка». С меня шоколадка. (Михаил Скрыль)