Самый опытный игрок сборной России на ЧМ-2021 Екатерина Ильина, показавшая стопроцентную реализацию семиметровых бросков, ответила на вопрос об их секрете и поделилась впечатлениями от старта первенства

Чемпионат мира. Женщины. Предварительный турнир. Группа B

Польша — Россия — 23:26 (10:16)

Во втором матче чемпионата мира в Испании российские гандболистки не без труда обыграли сборную Польши со счетом 26:23. Одной из героинь матча стала олимпийская чемпионка Рио-2016 Екатерина Ильина.

— Первый тайм для нас сложился хорошо, мы имели большое преимущество, — отметила Ильина. — К сожалению, во втором у нас возникли кое-какие проблемы. И в защите не справились, и в нападении не реализовывали моменты. То, что произошло во втором тайме, — следствие в какой-то степени неопытности, в какой-то — нехватки мастерства. Но считаю, что такие игры позволяют закалять характер и двигаться вперед. Все равно мы удержали преимущество, и я горжусь девчонками. Спасибо нашему тренерскому штабу за то, что помогали нам в течение всего матча. Вместе мы смогли победить и взять два этих важных очка.

Слава богу, хватило сил на концовку

— Ожидали такой игры от Польши? Был момент, когда у нас все повалилось из рук.

— Ожидали. Потому что понимали: после поражения от Сербии у них это один из немногих оставшихся шансов зацепиться и взять два очка. И тренеры нас настраивали на то, что ни в коем случае нельзя расслабляться, это команда с характером. Мы все прекрасно понимали. Слава богу, что у нас хватило сил на концовку.

— Есть понимание, что именно во втором тайме переломило ситуацию на поле не в нашу пользу?

— Не знаю. Если честно, в ходе игры все происходило настолько сумбурно... Наверное, не справились с защитой. Были моменты, когда мы друг другу не помогали так, как должны были. Дурацкие ошибки, потери... К сожалению, получилось вот так нервозно.

— Расскажите о своей сегодняшней стопроцентной реализации семиметровых. Вы же каждый раз бросали по-разному! Была ли нервозность во время последней, важнейшей попытки?

— (Смеется.) Когда меня спрашивают про семь метров, стараюсь вообще не отвечать. Потому что мне их еще бить! Впереди много игр, и давайте я уже после турнира отвечу на этот вопрос.

— У вас были проблемы с пальцем. Они решены?

— Небольшие остались. К сожалению, у гандболисток, если задеваешь один палец, все равно потом будешь его беспокоить. Он у меня проходит, но еще не до конца. Ничего, нормально! Делаю тейпы и физиопроцедуры.

Удерживаем фокус на предстоящем матче и сопернике

— Как относитесь к тому, что в обоих выигранных нами матчах лучшими игроками признавали не наших гандболисток, а вратаря камерунок и снайпера полячек? Вы сегодня уж точно не меньше заслуживали такого признания.

— Не обращаю на это внимания. Мы играем все вместе, у нас нет такого, чтобы кто-то один хотел выделиться и стать игроком матча. Если организаторы так решили — пусть так будет. Считаю, что в первом матче действительно вратарь Камеруна заслужила этого признания, потому что сделала очень много сейвов. Это был лучший ее матч.

— Только пропустила 40. Все это смотрится странно — как минимум то, что поощряют не игроков победившей команды.

— Давайте мы дойдем до конца турнира и лучше возьмем главный приз! (Смеется.)

— Складывается ощущение, что эта наша сборная играет в самый быстрый гандбол за много лет. С одной стороны, команда менее габаритна и не может продавливать, с другой — убегает в атаки легче, чем предшественницы. Это так?

— Да, у девчонок много сил и скорости. У нас на каждой позиции играют быстрые и сильные гандболистки. Считаю, что у нас очень хорошая команда, и мы будем прибавлять от игры к игре.

— Удается ли следить за тем, как проходят матчи в других группах?

— Мы в курсе, как играют другие группы, а какие-то матчи смотрим — кто-то вместе, кто-то поодиночке. У нас есть тактические собрания, но на них удерживаем фокус на предстоящем матче и сопернике в нем.

Очень важны сон и хорошее питание

— Нашей основной линейной Илларионовой в матче с Польшей разбили губу. Как она себя чувствует?

— Подошла к ней после игры. Она сказала, что в конце второго тайма ей очень сильно ударили и разбили полностью как верхнюю, так и нижнюю губу. Говорит: «В какой-то атаке поняла, что как будто потерялась в пространстве». Поэтому сама и попросила замену.

— Насколько сложно восстанавливаться после таких трудоемких матчей, когда игры идут через день? К какому моменту накапливается усталость?

— Сейчас очень важны сон, хорошее питание. А еще — постараться от всего абстрагироваться и больше отдыхать. Мы это все понимаем, молодым девочкам говорим, стараемся больше друг друга поддерживать. То, что усталость будет накапливаться, — понятно. Где-то с середины чемпионата будем играть, как всегда, на характере!

— Опыт обретают молодые игроки, но и главный тренер тоже. Можете рассказать, как Людмила Бодниева вела себя в самых сложных ситуациях матча? Что и как говорила во время тайм-аута при «плюс три»?

— Людмила Валериевна старается четко объяснить нам, что нужно делать на площадке. Во время тайм-аутов мы получаем установку, как играть — и в защите, и в нападении. Когда у нас бывают моменты паники, она берет тайм-аут, старается успокоить и объяснить.