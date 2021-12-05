Полячки забили с семи метров однажды из семи попыток. А в решающий момент «исполнили Смолова»!

Чемпионат мира. Женщины

Предварительный турнир. Группа B

Польша — Россия — 23:26 (10:16)

За четыре месяца до того, как наша футбольная сборная сразится с Польшей в стыках за право поехать на чемпионат мира в Катар, гандболистки встретились с полячками в группе ЧМ. Задача Людмилы Бодниевой казалась более простой, чем у Валерия Карпина. Хоть нашему штабу Польша по контрольным матчам понравилась даже больше третьего соперника — Сербии, в очном матче на самом турнире сербки оказались сильнее, что соответствует их месту в мировом гандболе, — 9-е против 18-го.

К тому же польский тренер, объявив курс на обновление, не взял главную звезду — Каролину Кудлач, а второй по статусу игрок Моника Кобылиньска из французского «Бреста» первый матч провалила. С Россией она с самого начала примется тянуть одеяло на себя, навредит команде, забьет всего два мяча из четырех, а главные роли станут играть другие.

Непредсказуемая Ильина

У нас был негативный опыт игры с Польшей на мировых первенствах, и достаточно свежий: в 2015 году сборная Евгения Трефилова проиграла этой команде в четвертьфинале — 20:21. Правда, отомстила в следующей квалификации, обыграв в обоих матчах, но все равно было понятно — расслабляться не стоит.

С первых минут выяснилось, что Бодниева настроила команду правильно. Наши и в обороне играли ответственно, в начале матча заблокировав три броска подряд, и в атаки вылетали на огромных скоростях. Перестановка в стартовой семерке была одна — Ильина вышла на позицию разыгрывающей вместо Сабировой.

Большим облегчением для сборной России стало то, что быстро забросила мяч Михайличенко, в стартовой игре с Камеруном ухитрившаяся не забить ни одного из 40 голов нашей команды. 20-летняя полусредняя из ЦСКА — лидер нового поколения сборной, и после резкого обновления команды от нее в Испании ожидают многого. В первые полтайма Елена поразила ворота полячек трижды.

Здорово шло дело и у Ильиной, которая и почти с нулевого угла забила, и семиметровые броски исполняла, как робот-убийца. Футболисты обычно бьют пенальти одинаково, а Ильина из трех попыток до перерыва все реализовала по-разному! Когда она замахивалась первый раз, известный телекомментатор, советник президента ФГР Илья Казаков предположил, что она бросит в правый нижний угол. Но Екатерина швырнула в левый нижний. Черед правого пришелся на второй раз, а с третьего мяч отправился в левую «девятку».

Но самое мощное впечатление произвела вратарь «Ростов-Дона» Лагина. Польша в первом тайме била шесть семиметровых — и, сменив трех пенальтисток, реализовала только один! То Анастасия парировала их, то смущала соперниц так, что они бросали мимо, — но начало казаться, что полячки реально трясутся, видя перед собой фигуру Лагиной.

Валидольные полтайма на ровном месте

Первой пенальтисткой у Польши была девушка абсолютно мальчишеского вида с короткой стрижкой по фамилии Бальзам — но бальзама на душу польским болельщикам она пролить не смогла. Последних на арене оказалось немало — и даже барабан присутствовал, и баннер клуба из Люблина в одном из секторов был развернут! Но первый тайм Россия выиграла в шесть мячей и поначалу уверенно держала преимущество после перерыва. А Ильина продолжала царствовать на пенальти — шесть из шести.

А потом вдруг все изменилось. 15-я минута — +4, 16-я — +3. Тайм-аут не помог. 18-я — +2, 20-я — +1... Взревели польские болельщики, тогда как наших на трибунах не было вообще. Совсем растерялась, выйдя на замену, 21-летняя разыгрывающая Кирдяшева, разбили губу единственной нашей линейной — Илларионовой.

И все же дважды при +1 забила нужнейшие мячи Скоробогатченко, а Ильина реализовала самый нужный пенальти — при 25:23 на 58-й минуте. «Десятка» полячек Янас в ответ «исполнила Смолова», попытавшись с семи метров перебросить Каплину аналогом паненки, но мяч перелетел и ворота. И тут же «клатчер» Скоробогатченко поставила победную точку.

Все хорошо, что хорошо кончается, но зачем было устраивать валидольные полтайма на ровном месте?! Судя по тому, что на лице Бодниевой после финальной сирены играли желваки, ей тоже это очень не понравилось.