Россия начала ЧМ-2021 с избиения Камеруна. При этом на 12-й минуте проигрывала

Первый матч в Испании принес нашим девушкам победу с крупным счетом.

Чемпионат мира. Женщины

Предварительный турнир. Группа B

Россия — Камерун — 40:18 (17:10)

В тридцати километрах от Валенсии, в провинциальной Лирии, женская сборная России по гандболу начала чемпионат мира-2021 с планово уверенной победы над Камеруном. Еще бы — мы регулярно входим в четверку сильнейших команд мира на самых крупных турнирах, тогда как лучшее достижение африканок, в третий раз участвующих в ЧМ, — 20-е место в 2017 году.

Никто толком не понимает, на что способна эта сборная России

Есть у них, правда, колоритная фигура — Каришма Эко, выступающая в хиджабе. В том же 2017-м она стала чемпионкой мира среди юниорок в составе... сборной Франции. Годом позже ее признали лучшим молодым игроком французского чемпионата. Но Каришма — этническая камерунка, и в какой-то момент в ней взыграла любовь к исторической родине и в 2020 году она сменила гражданство и стала выступать за Камерун. А мусульманская набожность не позволяет выступать без головного убора, что разрешено правилами.

В то же время легионерок из Европы у этой команды можно пересчитать на пальцах одной руки — если посмотреть на заявку, большинство игроков в ней представляют национальный чемпионат. Так что опасаться там было нечего — кроме, пожалуй, стартового волнения нашей молодой команды. Ведь, если кто-то не в курсе, резко омоложенная после Олимпиады в Токио сборная России на этом турнире приехала не в статусе явного фаворита, и для большинства игроков ЧМ-2021 — дебютный в карьере.

Как и для главного тренера Людмилы Бодниевой, которая стала первой женщиной — главным тренером в истории российской женской гандбольной сборной. Она помогала Алексею Алексееву в серебряном Токио и Ольге Акопян в чемпионском ЦСКА, но самостоятельного тренерского опыта MVP одного из чемпионатов мира в роли линейной не имеет. И поэтому из-за огромного обновления никто толком не понимает, на что способна эта сборная России.

Церемония под Чайковского

Она ведь осталась еще и без гандбольного Месси — Анны Вяхиревой. Представляете себе футбольную сборную Аргентины без Месси настоящего? Или Португалию без Криштиану Роналду? Хотя последняя была — почти весь финал золотого для себя Евро-2016 после травмы суперзвезды. Так что...

Контрольные матчи россиянок в Норвегии оставили смешанные чувства — с одной стороны, была уверенно обыграна Корея, с другой, затем последовало поражение от действующего чемпиона мира Голландии, с третьей, мы ухитрились обыграть хозяек-норвежек, одного из безусловных фаворитов чемпионата мира.

Каков потенциал этой команды, которая должна войти в свой прайм к Олимпиаде-2024 в Париже, выяснится позже. Пока же очень кстати для начала турнира у нее был полуразминочный матч. Как и на Олимпиаде, перед началом игр звучит не гимн России, а Первый концерт Чайковского, во время которого наши девушки, стоя под флагом с эмблемой Федерации гандбола России, держались за руки.

Вначале волнение взяло свое. Первый мяч в матче Илларионова (единственная чистая линейная в этом составе, как раз и забившая Норвегии в «товарняке» победный гол), забила лишь на шестой минуте, а на 12-й Камерун сенсационно вел — 4:6! При 4:5 Бодниева была даже вынуждена взять тайм-аут, чтобы успокоить явно мандражировавших россиянок. Вратарь Камеруна Мбен Бедианг, выступающая в Турции, в это время творила что-то невообразимое, отбивая по два мяча наших гандболисток в упор (в какой-то момент у нее было 56% отраженных бросков), тогда как Анастасия Лагина из ЦСКА начала очень неуверенно — ноль отбитых мячей из шести!

Лучшим игроком матча признали камерунского вратаря

Но стоило ей сделать первый сэйв, как пробить ее стало невозможно, и спустя десять минут у нее уже была статистика лучше, чем у оппонента. Мбен, напротив, стала пропускать всё подряд — и в какой-то момент с отчаяния прислонилась к штанге и схватилась за голову. Произошло это после того, как у достаточно тяжеловесных камерунок предсказуемо кончились силы и наши начали убегать в один быстрый отрыв за другим. До перерыва роль главной звезды взяла на себя довольно опытная (25 лет) Юлия Маркова из ЦСКА, реализовавшая все пять бросков. Во втором тайме она добавила к ним еще один, но этого ей хватило, чтобы стать лучшим снайпером команды в матче.

Освежили игру запасные: Вероника Никитина из «Лады», о которой вполне можно сказать, как Георгий Черданцев о Денисе Колодине — «пушка страшная», забивала с громадной силищей издали, а Полина Горшкова из ЦСКА, наоборот, тихо и тонко — говорят, она, игрок высокого игрового интеллекта, сильно никогда не бросает.

К перерыву все уже было ясно — 17:10, а после него началось уже форменное избиение. К последней минуте Россия достигла даже рубежа в 40 забитых мячей и обыграла африканок с разностью в 22 мяча, то есть после перерыва сделала «плюс 15»! Но самое сложное у нее только начинается. Кстати, лучшим игроком матча признали... камерунского вратаря. Думаю, это редчайший случай в истории спорта, когда бы сильнейшим во встрече признали представителя не просто проигравшей, а разгромленной команды. Однако наши гандболистки ей от души поаплодировали.