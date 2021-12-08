Лидер гандбольной сборной Антонина Скоробогатченко — о удачном старте ЧМ.

22-летнюю правую полусреднюю ЦСКА и сборной России Антонину Скоробогатченко, одну из самых перспективных гандболисток России, признали лучшим игроком матча Россия — Сербия.

Как только ни называют воспитанницу волгоградского гандбола испанские дикторы на ЧМ-2021, нередко тонущие в изобилии букв! Сама Тоня к этому давно привыкла и только смеётся — более того, когда кому-то из иностранцев удаётся сделать это хоть отчасти правильно, одобрительно улыбается. На матче с сербками в этом смысле все было вполне благополучно, только в соответствии с языковыми нормами испанского языка, заставлявшие произносить перед первой «с» ещё и «э» (знающие русский испанцы, например, говорят «эспасибо»), диктор эффектно объявлял по залу в момент ее голов: «Эскоробогатченко!»

— Начало матча получилось сложным, но после тайм-аута Людмилы Бодниевой при счете 8:9 все резко переменилось, и 12 следующих минут до перерыва Россия выиграла — 7:0. Что произошло? — вопрос Скоробогатченко.

— У нас была главная задача — отстоять в защите по стандарту, так, как мы должны это делать. Думаю, что все идёт от обороны, и у нас получилось остановить сербок и в контратаках, и просто в нападении. Это прибавило нам уверенности для того, чтобы мы реализовали свои моменты в атаке.

— Именно на обороне делала акцент Бодниева во время тайм-аута при 8:9?

— А я не скажу, что говорила Людмила Валериевна во время тайм-аута! (смеётся)

— На ход матча также здорово повлияла замена вратаря ещё даже в первой половине первого тайма — Каплина вышла со скамейки фантастически. А почему эта замена вообще произошла — игра-то едва началась?

— У нас есть тренер вратарей, и ему было виднее, что нужно сделать. В данной ситуации он решил их поменять. Это привело к хорошему результату — Полина Каплина вышла и помогла.

— А во втором тайме сработала и обратная замена на Анастасию Лагину, когда Сербия отыграла три мяча подряд.

— Да — видите, они обе помогли команде выиграть. Так что все отлично.

— Перед началом турнира никто, в том числе, возможно, и вы сами, до конца не понимал, чего ждать от нашей команды. После трёх побед появилась уверенность, что вы можете войти на ЧМ-2021 в четверку сильнейших — а именно такую задачу поставил президент ФГР Сергей Шишкарев?

— Безусловно, с каждой победой чувствуешь себя более уверенно, это придаёт силы. Три победы на старте, конечно, во всех смыслах пошли нам на пользу.

— За счёт чего удалось в матче с Сербией избежать спада в нашей игре, из-за чего с Польшей после схожего преимущества в первом тайме случилась нервная концовка?

— После игры с Польшей мы сделали выводы, что у нас не очень удачным получилось начало второго тайма. В сегодняшней игре мы постарались это предотвратить — и, думаю, это нам помогло сыграть более спокойно и выиграть с хорошим счётом.

— Это позволило Бодниевой выпустить на последние десять минут выпустить 18-летнюю Ксению Закордонскую. Видно было, как сборная ее поддерживала — даже дали возможность пробить семиметровый, после чего юная линейная на кураже забила и с игры.

— Мы все очень рады за неё и действительно поддерживали Ксению. Когда она сегодня забивала, мы все вставали со скамейки и кричали. Думаю, для неё важно чувствовать эту поддержку. Она молодец!