О команде без Вяхиревой и отсутствии хейтеров в родной Украине. Интервью Юлии Манагаровой

Один из лидеров и ветеранов женской сборной России на ЧМ по гандболу — о чемпионате мира в Испании и своей карьере.

Женская сборная России сегодня проведет в Испании второй матч группового турнира чемпионата мира — против команды Польши. Одним из самых опытных игроков в нашем составе является 33-летняя Юлия Манагарова. Нынешний ЧМ для нее уже третий, а минувшим летом бывшая украинка завоевала с нашей командой серебро Олимпиады в Токио.

— Есть такое представление, что очень обновленная сборная России сама до конца не знает, чего от себя на этом турнире ожидать. Это правильно?

— Считаю, что неправильно загадывать что-либо наперед. Отталкиваемся от завтрашнего дня, от следующей игры, и идем шаг за шагом. Мы понимаем, что от нас требуется максимум, хотим бороться за медали и что-то выиграть. И мыслим так, что нужно выигрывать каждый последующий матч. Исходим из того, что все зависит от нас.

Не нужно говорить, что у нас такая уж молодая и неопытная команда. Все девочки, кроме одной-двух, — достаточно опытные, потому что постоянно играют в еврокубках. От меня как от одного из самых опытных игроков требуется иногда что-то подсказать, порой — успокоить, но особо они в этом не нуждаются. Они себя хорошо и отважно ведут на площадке.

— В последней контрольной игре перед ЧМ вы в Норвегии неожиданно обыграли хозяек поля. Это укрепило уверенность команды в себе, дало ей понимание, что она и в таком составе способна обыграть кого угодно?

— Да. И правда считаю, что нам это абсолютно по силам. Поэтому и говорю, что все зависит от нас самих. Мы можем играть отлично с самой сильной сборной — скажем, с Норвегией. Но также мы можем играть невыразительно с самой слабой командой — как в начале игры с Камеруном. Наш уровень игры не должен зависеть от оппонента! Настрой, мотивация очень важны.

— Хорошо ли знаете Польшу и Сербию, наших следующих соперников? От кого больше ждете подвоха?

(Смеется.) — От самих себя. Правильно, мне кажется, тренеры нам говорят — нужно настраивать себя так, что неважно, с каким соперником ты играешь. Ты должен выполнять свою работу и отталкиваться в первую очередь от себя. С Норвегией, самой сильной командой, мы на турнире перед ЧМ сыграли сильно и победили. А с Голландией... Разве голландки сильнее норвежек? Нет. Это все — мы!

— Видеть женскую сборную России без Анны Вяхиревой так же непривычно, как было бы видеть, допустим, национальную команду Аргентины по футболу без Лео Месси. А как играется без Вяхиревой вам?

— Аня взяла паузу в спортивной карьере, и мы ждем ее возвращения в строй. А сейчас необходимо адаптироваться под тот состав, который выбрал новый тренерский штаб во главе с Людмилой Бодниевой.

— Из Испании как-то поддерживаете с ней контакт?

— Нет.

Думаю, Бодниева будет лучше понимать девочек, чем тренеры-мужчины

— Вы начали ЧМ-2021 со сверхуверенной победы над Камеруном, но после 12 стартовых минут проигрывали два мяча. Что это было?

— Скованность, которая часто бывает, когда начинаются серьезные турниры. Тем более мы нечасто играем с такими командами, от которых трудно ожидать какой-то логичной картинки игры. Камерунки — очень экспрессивные, резкие, физически мощные. Поэтому такой мандраж в начале игры, мне кажется, был закономерным. Но потом все встало на свои места.

— В это время что-то невероятное творил камерунский вратарь. Вы вообще ее знали?

— У нас было не очень много материала для видеопросмотра, поэтому мы готовились, скорее отталкиваясь от себя. Она очень здорово сыграла, поймала кураж. В европейских клубах, с которыми мы привыкли играть в той же Лиге чемпионов, вратари играют немного по-другому, а здесь столкнулись с плохо известной техникой.

— Как у вас вообще все выстроено с изучением игры соперников? Следующего оппонента, Польшу, например, уже изучали?

— Да, штаб бросил нам в группу 30-минутную нарезку, которую мы смотрели самостоятельно. Вчера еще немного посмотрели вживую, как они играли с девочками из Сербии. Сегодня на тренировке уже отрабатывали некоторые моменты конкретно под Польшу. И каждый день у нас собрания, на которых мы просматриваем главные вещи по соперникам уже вместе с тренерами.

— При 4:5 главный тренер Людмила Бодниева даже взяла тайм-аут. Она вас успокаивала или, наоборот, устроила нагоняй за такое начало?

— Успокаивала. Потому что вратарь поймал кураж, и мы начали стрессовать. Хотели что-то особенное показать, соперниц перебегать и начали играть в их гандбол. Тренер сказала, чтобы мы успокоились и играли в то, что знаем и умеем, в свою игру. И все.

— Можете сравнить стилистику поведения в тайм-ауты Бодниевой и ее предшественников-мужчин, с которыми вы работали в сборной? Да и вообще об этом первом в истории национальной команды опыте?

— Сравнения, мне кажется, неуместны. Это женщина, у нее свой подход. При этом не могу сказать, что столкнулись с чем-то принципиально новым. Но и из-за пола, и из-за того, что она сама была игроком, и серьезным, наверное, Людмила Валериевна будет лучше понимать девочек. Сам строй нашего ума, настроения.

— У нее не было опыта самостоятельной работы как главного тренера. И сборная в значительной степени новая. Все задумано так, что команда и тренер будут расти вместе?

— Совершенно точно. Тренер взяла в Испанию тех игроков, которых считает сильнейшими на данном этапе. Возможно, это был самый лучший момент, чтобы омолодить сборную.

Слава богу, в «пузырь» нас не заточили

— А как вы относились к предшественнику Бодниевой Алексею Алексееву? На него во время Олимпиады обрушилось много жесточайшей критики — в частности, от Евгения Трефилова, — и он на нее не отвечал. Тем не менее до финала с ним команда добралась.

— Не хочу говорить за всех, скажу за себя. В любом случае это был тренер сборной России, его выбрало руководство федерации. И я относилась к нему как к тренеру сборной, то есть как к человеку, чьи установки надо выполнять. Он тренирует «Ладу», которая вошла в тройку призеров последнего чемпионата России. До этого работал с «Лучом», но тогда от него никто не требовал без опыта выиграть, допустим, Лигу чемпионов. Нужно понимать, что вы хотите получить от того или иного тренера.

— Впервые на большой турнир не прилетел Трефилов, нет его знаменитого рыка с трибун — советов игрокам, давления на тренеров. Лично для вас это хорошо или плохо?

— Не знаю, пока с точки зрения результатов все идет хорошо. Я просто выполняю свою работу, есть или нет здесь Трефилов, мой клубный тренер или еще кто-то.

— Как вам обстановка на ЧМ-2021. Зал, говорят, очень холодный для игроков.

— В первый день, когда мы с самого утра пришли тренироваться, наверное, он еще не успел нагреться. Тогда — да, было очень холодно. Но вот сегодня мы тренировались около полудня — зал немного прогрелся. Перед нами были венгры, и он был достаточно теплый. В гостинице все хорошо, мы можем выходить и гулять, погода отличная.

— То есть в «пузырь» вас не заточили, возможности контакта с внешним миром не лишили?

— Слава богу, нет. Порадовал российский флаг и герб на трибунах. Может, это даже были и испанцы, но с нашей символикой!

— Вы же родились в украинском Кривом Роге, выступали и за сборную Украины, а затем сменили спортивное гражданство. Есть ли у вас болельщики на малой родине?

— Конечно! Это мои бывшие партнеры по команде, которые очень интересуются и болеют как за сборную, так и нынешний клуб. Это мои тренеры из Кривого Рога, которые постоянно пишут и звонят, говорят, чтобы привозили медали, и всегда поздравляют с достижениями.

— А как насчет персональных хейтеров?

— Слава богу, у меня таких нет!

Кофе с Карпиным в Ростове не пила

— У вас следующий матч с Польшей — и с ней же в стыковых матчах ЧМ-2022 в марте встретятся наши футболисты. У них меньше шансов, чем у вас?

— Не знаю, не хочу судить о шансах. Просто пожелаю им удачи. За футболом не следить невозможно — тот же «Матч ТВ» о сборной очень много рассказывает. Так что имею об этом некоторое понятие.

— Вы много лет играете за «Ростов-Дон». Доводилось общаться с Валерием Карпиным, также долго проработавшим в этом городе?

— Лично — нет. Но периодически футболисты и гандболистки занимались на стадионе и в зале, расположенных недалеко друг от друга, так что иногда пересекались по пути на тренировки, приветствовали друг друга. Знаем, здороваемся, желаем удачи. Но кофе с Карпиным не пила!

— Владлена Бобровникова в интервью во время Игр в Токио прилично «наехала» на футболистов. А вам не обидно, что им при достаточно низких результатах уделяют настолько больше внимания, чем гандболисткам?

— Смотря в какой момент. Бывает, что это действительно иногда раздражает. Но потом понимаешь, что футбол и гандбол — пусть и командные виды спорта, но совершенно разные. В футболе крутятся совсем другие деньги, там совсем другие трансляции, больше популярности. Мне кажется, сравнивать их не имеет смысла.

— Правильно, не будем сравнивать. А напоследок спрошу, кого вы считаете фаворитами именно нынешнего турнира, если исходить из составов, и какой результат сборной России вы посчитаете успешным.

— Я не такой человек, который кого-то заранее называет фаворитами. В жизни бывает все, а в спорте — тем более. У меня принцип — жить сегодняшним днем, а о чем-то глобальном думать не хочу. О пьедестале, о каких-то соперниках, с которыми мы пока и не собираемся встречаться. В воскресенье у нас поляки — к ним и готовимся. А потом пойдем дальше.