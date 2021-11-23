На ЧМ-2021 едет новая сборная России с первым в истории тренером-женщиной, но не снижает уровня амбиций.

До старта ЧМ-2021 по гандболу среди женщин, который пройдет с 1 по 19 декабря в Испании, осталось всего ничего, но пока никто четко не понимает, что будет представлять там собою сборная России. В промежутке между Олимпиадой в Токио и мировым первенством наша команда оказалась в состоянии глобальной перестройки. Ведущие игроки — Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Ксения Макеева, Полина Ведехина — по разным причинам взяли паузу в карьере, состав радикально обновился.

Будем рады видеть Трефилова на трибуне

Главным тренером сборной вместо Алексея Алексеева стала Людмила Бодниева — этакая Валентина Терешкова от гандбола. Никогда прежде наших гандболисток не тренировала женщина! Одно это вызывает интерес — получится ли; как ее на фоне даже не столько Алексеева, сколько Евгения Трефилова воспримут игроки?

Эксперимент и в том, что у Бодниевой, большого игрока, MVP чемпионата мира в роли линейной, нет самостоятельного тренерского опыта. В минувшем сезоне она помогала главному тренеру чемпионок страны из ЦСКА Ольге Акопян, а в Токио ассистировала Алексееву. Случается в командных видах спорта такой подход: в заново сформированную команду берется молодой тренер, который с этой командой и растет. Видимо, это как раз тот случай.

При этом серьезных задач с Бодниевой никто не снимал. В ответ на мое замечание, что с нее за этот турнир вряд ли жестко спросят, главный тренер говорит:

— Так бы вопрос не ставила. Никто не называл этот чемпионат проходным. Федерация в лице Сергея Николаевича (Шишкарева, президента ФГР. — Прим. «СЭ») озвучила задачу попадания в полуфинал. В данный момент это мегаамбициозно. Думаю, команда этот вызов приняла. Возможно, сейчас мы не едем в Испанию в ранге фаворита, но для себя опускать планку не имеем права.

— Как ощущаете себя в роли первой женщины во главе сборной? И чем отличается ваш стиль работы от трефиловского?

— Не делаю на этом большого акцента. И не думаю, что с моей стороны будет корректно сравнивать себя с великим Евгением Васильевичем.

— Он поедет в Испанию? И как лучше для вас?

— Поедет ли — вопрос к федерации. А как лучше — не задумывалась. Если он будет на трибуне — будем рады видеть. Это не мне решать.

Если начнем сражаться на каждом сантиметре площадки — нам все по силам

Приехав на открытую тренировку в Новогорск, я поинтересовался разницей между манерами тренерской работы мужчины и женщины у единственной оставшейся в составе чемпионки Рио-2016 — Екатерины Ильиной.

— Людмила Валерьевна больше понимает психологию женщины и старается нас поддерживать, — ответила она. — Мы с ней очень открыто разговариваем. Она говорит: если у вас есть личные проблемы, обязательно рассказывайте о них, помогу.

— С Трефиловым и Алексеевым такой степени открытости не было?

— Все же знают Евгения Васильевича и видят со стороны. Там в меньшей степени важно, какие у тебя проблемы и что с тобой происходит. Пахать, пахать и еще раз пахать! Но не поймите неправильно, мы и сейчас пашем, нет и мысли схалявить.

— Не в курсе, поедет ли Трефилов на ЧМ?

— Вопрос не ко мне. Всегда рада его видеть. Легенда!

Капитан сборной Ольга Фомина добавляет:

— Людмила Валерьевна — спокойный человек. Порой видно, что внутри нее кипит, но она (может, пока) сдерживается и в спокойном тоне старается все объяснить. Мне очень нравится, что у нее всегда все разложено по полочкам. Мы понимаем, что от нас требуется.

— Что посчитаете успешным выступлением на ЧМ-2021?

— Понимаю, что чемпионат будет тяжелым. Но все девочки считают, что если мы будем сражаться на каждом сантиметре площадки — нам все по силам. Главное — никогда не сдаваться и идти вперед.

Ильина подтверждает:

— Цели — те же. У нас прекрасная команда, у нее есть все, чтобы побеждать. При этом как старший игрок понимаю: у нас много молодых девочек, для которых это первый чемпионат мира. И делаю все, чтобы им помочь.

Теперь сборная вылетает в Норвегию на турнир — генеральную репетицию, 2 декабря перебирается оттуда в Испанию, а уже 3-го стартует на мировом первенстве.

Дай бог, чтобы мы были свидетелями рождения новой большой команды. Наследницы той, что брала золото Рио и серебро Токио.