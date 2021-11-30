С мечтой о полуфинале. Что светит российским гандболисткам на ЧМ-2021?

В Испании стартует один из ключевых турниров сезона.

На самом деле, большая удача, что чемпионат мира по гандболу среди женщин вообще состоится. Новый омикрон-штамм коронавируса уже стремительно закрывает воздушное пространство, поспешила самоликвидироваться зимняя универсиада. В Испании же все пока по плану, так что турнир так или иначе должен стать реальностью. В среду вечером состоится матч открытия Испания — Аргентина, сборная России, или, формально, Федерации гандбола России, вступает в борьбу в пятницу, 3 декабря.

На первом групповом этапе России достались Сербия, Камерун и Польша. В следующий раунд попадают три команды. Так что вариант, при котором наши не выйдут из группы, так же вероятен, как молчание Трефилова, когда он на трибуне. Впрочем, Евгений Васильевич, который в Токио поддерживал команду как заправский заводила фанатского сектора, сообщил, что в Испанию не поедет.

Скоро новый матч с француженками

Три команды из нашей группы соединятся с тремя самыми удачливыми из группы А — ими могут стать Франция, Черногория, Ангола и Словения. Что важно — очки, набранные на первом этапе в играх с прошедшими дальше соперниками, сохраняются. А в четвертьфинал выйдут только две сборные. Так что даже первые матчи будут очень важны. Как минимум француженки и черногорки вполне способны побороться с нашими за плей-офф. Матч с Францией, соперницами россиянок по олимпийским финалам Рио-2016 и Токио-2020, а также решающей игре Евро-2018, будет украшением турнира. Долгов у нас накопилось полно.

Сербки из второй корзины, пожалуй, наиболее опасны — но больших успехов в последние годы не добивались. Восемь лет назад они неожиданно побывали в финале чемпионата мира, но с тех пор ограничиваются групповым раундом. Камерун, с которого мы начинаем, проблем создать не должен. Полячки тоже в середине 2010-х резко выскочили и один раз дошли до полуфинала, но теперь пробрались в Испанию только благодаря wild card.

Главная интрига — в Испании впервые нашу сборную поведет тренер-женщина. Людмила Бодниева возглавила команду в сентябре, и пока больших претензий ей не предъявишь. Два официальных матча в квалификации к Евро-2022 со Швейцарией и Литвой россинки выиграли (26:22 и 35:21), но затем, скажем, амплитудно провели товарищеские игры. Проиграли Германии (27:28), но прямо перед чемпионатом мира на турнире Intersport Cup в Норвегии одержали две победы из трех — над Южной Кореей (34:24) и, что важно, Норвегией! 29:28 в игре с главным фаворитом чемпионата мира. Но уступили нидерландкам — 29:32.

Новый тренер и состав

Перед чемпионатом 43-летняя Бодниева так формулировала цель на турнир:

— Никто не называл этот чемпионат проходным. Федерация гандбола России в лице Сергея Николаевича Шишкарёва (президента ФГР. — Прим. «СЭ») озвучила задачу попадания в полуфинал. В данный момент это мегаамбициозно. Думаю, команда этот вызов приняла. Возможно, сейчас мы не едем в Испанию в ранге фаворита, но для себя опускать планку не имеем права.

Почему так скромно? Во-первых, Бодниева сама по себе человек не эпатажный. Она не кричит на игроков, а работает максимально спокойно, говорит едва слышно — но этим и заставляет слушать. Это совершенно другой стиль по сравнению с Трефиловым. Что ставит еще одну интригу перед сборной России — может ли она в таком стиле добиваться результата или нам якобы нужна палка.

Во-вторых, российская сборная после череды побед и медалей на крупных турнирах находится на распутье. Сразу несколько игроков основы не смогли в декабре отправиться в Испанию — Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Ксения Макеева, Полина Ведехина по разным причинам взяли паузы в карьере. Без них, конечно, будет сложно. Теперь лидерами должны стать другие — Елена Михайличенко, Ярослава Фролова, Валерия Кирдяшева. Хотя есть в составе и несколько очень опытных гандболисток: Ольга Фомина, Юлия Манагарова, Екатерина Ильина.

И все наши игроки, несмотря на возраст и заслуги, сами себя нацеливают только на максимальный результат. А победа над Норвегией должна укрепить их веру в свои силы.

Расписание матчей сборной России в первом раунде

3 декабря. 20.00. Россия — Камерун

5 декабря. 20.00. Польша — Россия

7 декабря. 22.30. Россия — Сербия

Время — московское.

Состав сборной России

Вратари: Полина Каплина, Анастасия Лагина

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова

Правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина

Линейный: Анастасия Илларионова

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова, Антонина Скоробогатченко, Ольга Щербак

Левые полусредние: Ирина Корнеева, Елена Михайличенко, Вероника Никитина

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Валерия Кирдяшева, Карина Сабирова, Милана Таженова, Ярослава Фролова