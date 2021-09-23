Новый тренер женской гандбольной национальной команды против диктатуры и повышения голоса.

В начале этой недели стало известно, что новым главным тренером женской сборной России по гандболу стала двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева, входившая в тренерский штаб Алексея Алексеева на Олимпиаде в Токио. В среду новый наставник объявила состав на матчи квалификации чемпионата Европы-2022 со Швейцарией и Литвой, которые состоятся в начале октября. Как и говорил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв, изменения в сборной произошли глобальные. Из прежних лидеров в составе только линейная «Ростов-Дона» Ксения Макеева. Из тех, кто на слуху у непосвященного болельщика, — Антонина Скоробогатченко, Елена Михайличенко, Карина Сабирова и Ольга Фомина. Почти ко всем остальным придется привыкать.

В своем первом интервью в новой роли Людмила Бодниева рассказала, что с оптимизмом смотрит на омоложение команды, поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2021 (подготовка к нему будет очень короткой), вспомнила события Игр-2020, а также назвала самую значимую победу в своей великолепной карьере.

Ни для кого двери в сборную не закрыты

— Как прошел ваш первый день после назначения? Много поздравлений?

— Для меня это был волнительный день: организационные моменты с федерацией, постоянные звонки, сообщения. Получила больше поздравлений и различных пожеланий, чем в день рождения.

— Вы говорили, что ваш папа хорошо разбирается в гандболе. Его реакция на такие изменения в жизни дочери?

— Многие годы я отказывалась от работы тренером, никогда не думала, что эта профессия будет так сильно меня волновать. Поэтому мои родители удивились, что я согласилась возглавить сборную. Пожелали удачи, за что им очень благодарна.

— Как проходили переговоры? Много было предварительных встреч?

— У меня был долгий телефонный разговор с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым. На прошлой неделе я прилетела в Москву, мы встретились с руководством и менеджментом ФГР и пришли к соглашению. Так что это было оперативное решение. Спасибо и исполкому ФГР, что поддержал мою кандидатуру.

— На сколько рассчитан ваш контракт?

— Существует договоренность о работе до конца олимпийского цикла. Если говорить о задачах, то женская сборная России по гандболу претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует. Так что цели по-прежнему будут ставиться максимальные, несмотря на омоложение состава. Мы ничего не рушим, ничего нового не строим, но даем возможность «вторым номерам» и тем, кто не был задействован в последнее пятилетие, проявить себя. Это естественный и необходимый процесс.

— Вас не пугает, что сборная так сильно обновилась?

— С оптимизмом на это смотрю. Наши юниорские и молодежные сборные показывают стабильно высокие результаты на протяжении последних лет. Переход девушек на новый уровень не должен быть болезненным. За это спасибо всем тренерам клубов, которые доверяют молодежи. При этом подчеркну, что ни для кого двери в сборную не закрыты, а обновление будет проходить естественным путем. На ближайшем сборе мы увидим новые имена, которые хорошо себя зарекомендовали в чемпионате России. Плюс будет несколько игроков молодежной сборной. Надеюсь, состав не удивил гандбольных специалистов.

— Успели поговорить с ветеранами? Готовы ли они продолжать карьеру в сборной?

— На ближайший сбор мы вызвали в основном гандболисток, которые не были задействованы на Олимпийских играх на первых ролях и в физическом плане готовы помочь сборной в начале октября. Плюс молодежь. Из тех, кто очень много играл в Токио, в двух ближайших матчах квалификации мы увидим только Ксению Макееву. Ксюша проявила готовность помочь сборной. Все-таки позиция линейной для нас проблемная.

Рассматриваем вопрос привлечения психолога в сборную

— Уже определились со своим тренерским штабом?

— Да, это не тайна. По разным причинам Ольга Акопян попросила паузу. Томаш Главаты по-прежнему с нами. Также мы привлечем к работе Михаила Измайлова. Он возглавляет молодежную сборную, и для меня это большой плюс. Из первых рук мы будем получать рекомендации по тому или иному талантливому игроку.

— В квалификации чемпионата Европы и на ЧМ-2021 вы точно не сможете рассчитывать на Анну Вяхиреву и Дарью Дмитриеву. Это большой удар для сборной?

— Это данность, двум игрокам пошли навстречу и с пониманием отнеслись к их решению взять паузу в карьере, восстановить силы. Стоит поблагодарить и их клубы. Мы же имеем то, что имеем. Я надеюсь, что в отсутствие Даши и Ани другие игроки смогут проявить себя на первых ролях, почувствовать повышенную ответственность за результат.

— Вы будете назначать нового капитана или команда сама его выберет?

— Это технический момент. В конце сентября команда соберется в Новогорске, и там мы решим этот вопрос на общекомандном собрании.

— Появится ли в штабе сборной штатный психолог или диетолог?

— Мы рассматриваем вопрос привлечения психолога. Пока не знаю, будет ли он работать с нами постоянно или на отдельных сборах. Также мы продолжим сотрудничество с комплексной научной группой, которая здорово помогла команде в прошедшем олимпийском цикле.

— Вы жесткий тренер?

— Этот вопрос лучше задать девочкам после ближайших матчей квалификации. Одно могу сказать: я против диктатуры и повышения голоса. Очень надеюсь, что вне зависимости от децибелов буду услышана игроками.

Говорить, что серебро Олимпиады не самое крутое достижение, — неверно

— Вы говорили, что всему в гандболе научились у Левона Акопяна, под руководством которого десять лет выступали в Волгограде. Кто еще оказал на вас влияние?

— Свое становление как игрок и как тренер я связываю исключительно с фигурой Левона Оганесовича. Он пример прекрасного гандбольного специалиста, наставника и психолога в одном лице. У нас с ним были великолепные отношения.

В Волгограде в ночь на 29 августа умер Левон Акопян. Без него гандбол представить невозможно...https://t.co/UFircPomzt pic.twitter.com/ozOPU60NE5 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 29, 2018

— Вы участвовали в Олимпийских играх в качестве игрока и тренера. Разные ощущения?

— Неважно, в каком статусе ты едешь на Игры, это мегасобытие в жизни любого члена команды, начиная от тренера и заканчивая оператором. Это память на всю жизнь. Что касается моей позиции, то самое прекрасное в гандболе — это быть игроком. Получать удовольствие от любимого дела, жить игрой. А поехать в составе своей сборной на Олимпиаду — это пик карьеры.

— Это относится к Играм-2020 в Токио, со всеми ковид-ограничениями?

— Скажу больше: даже несмотря на результат. Хотя говорить о том, что серебро не самое крутое достижение, — тоже неверно.

— Сергей Шишкарев говорил, что в финале не хватило сил, лидеры были перегружены, сыграв больше, чем надо, в не самых сложных матчах. Вы считаете, это справедливое замечание?

— Это комплексный вопрос. К девочкам, к их личной готовности, к тренерскому штабу, к тому, как мы подготовили их к турниру и как распределяли игровое время. Однозначного ответа и одной причины нет. Я не могу сказать, что команда не была физически готова к решающему матчу, но опять же — это уже история. Выигрывать финалы — искусство. Решающий матч Олимпиады — отдельная жизнь, и она сложилась так, как сложилась.

— Вы рассказывали, что у вас были не самые гладкие отношения с Евгением Трефиловым. Поздравил ли он вас после назначения, возможно, дал какой-то совет?

— Наши отношения действительно не были идеальными, но они были рабочими. Я играла под его руководством более десяти лет. Его первая сборная по юниорам — команда моего года рождения. Да и все мои медали и победы на уровне сборной связаны с Евгением Васильевичем. Всегда буду ему благодарна за чудесные годы в национальной команде. Мы периодически встречаемся, но говорим больше о каких-то бытовых вещах, чем о гандболе.

— До чемпионата мира осталось всего 2,5 месяца. Тревожно?

— Конечно, у нас будет объективно мало времени на подготовку, но я не хочу, чтобы это выглядело как поиск алиби. Все сборные находятся примерно в равных условиях. Вопрос, насколько сильно обновятся составы других команд.

Надеюсь, что Россия вновь получит право провести крупный турнир

— В качестве игрока сборной вы провели множество турниров. Какой из них самый памятный?

— Самые приятные эмоции вызывает домашний ЧМ-2005 в Санкт-Петербурге. Я застала единственный созыв сборной, который играл крупный турнир при своих трибунах. Выступать при домашней поддержке — особое удовольствие. Это непередаваемые эмоции. Обычно россиянки привыкли играть в залах, где болеют против них. Надеюсь, что Россия в обозримом будущем вновь получит право провести крупный гандбольный турнир.

— Многие российские гандболистки вашего поколения выступали за иностранные клубы. Сейчас таких единицы. Это проблема для комплектования команды?

— Причина на поверхности. По популярности и финансовым возможностям гандбол нулевых и гандбол современный находятся на разных планетах. Сейчас российские топ-клубы могут платить игрокам высокие зарплаты. Кто будет от этого отказываться? К тому же играть дома — это приятный бонус. Зачем в такой ситуации искать счастья за границей? Мое же поколение игроков отправлялось в другие чемпионаты, чтобы обеспечить себе нормальные условия для существования. Вот и вся разница. А для комплектования сборной проблем нет. В наших клубах не так много легионеров, поэтому российские гандболистки получают достойную игровую практику.

— Какая ваша самая значимая победа на клубном уровне?

— Самое большое достижение — два финала Лиги чемпионов. Правда, я их проиграла и эта мечта так и не сбылась. Хотя по прошествии лет я стала спокойно к этому относиться. Путь к заветной мечте порой бывает интереснее, чем ее быстрая реализация. А в целом я очень довольна своей карьерой.

Уже 18 лет столица Словении — мой дом

— Вы десять лет играли за словенский «Крим». Наверняка были и другие предложения.

— В 2003 году я сознательно выбрала «Крим». Они были действующими победителями Лиги чемпионов, в составе было много классных игроков, много русскоязычных. А почему сохраняла верность? Действительно, предложения были каждое лето, но я полюбила Любляну, полюбила страну, клуб. Была довольна абсолютно всем, ценила хорошее отношение клуба и главных тренеров к себе.

— Любляна стала родным городом для вас?

— Да, уже 18 лет столица Словении мой дом. Правда, после окончания карьеры живу на два города: Любляна и Волгоград.

— После назначения на пост главного тренера сборной вам придется больше времени проводить в России?

— Безусловно.

Людмила Бодниева: «Женская Суперлига стала значительно интереснее в этом сезоне» https://t.co/uSHtQSSd54 pic.twitter.com/S8YFKhfhvj — Новости гандбола (@tollyar) May 2, 2018

— Вы долгое время представляли страну в рабочих органах ИГФ и ЕГФ, входили в пул официальных делегатов на статусных соревнованиях клубов и сборных.

— Это был мой сознательный выбор. Уйдя из большого спорта как игрок, я не ставила себе задачу стать тренером, но и дистанцироваться от любимой игры не хотелось. Поэтому быть частью гандбола в другом статусе было очень полезно.

— Вы родились и прожили до шести лет в Элисте. Это важно для вас?

— Элиста — моя родина. Все мои родственники живут в Калмыкии, и в любой свой приезд в Россию я обязательно их посещаю. Знаю, что в республике очень гордятся моими успехами, за что я им очень благодарна.

— В спорте Калмыкия больше ассоциируется с шахматами и многолетним президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым. Вы играете в шахматы?

— Да, шахматы — наше всё, но я играть в них не умею. Кстати, всегда хотела научиться.

Людмила Бодниева

Родилась 15 октября 1978 года в Элисте.

Как игрок выступала за команды «Аква», Волгоград (1993-2003) и «Крим», Любляна, Словения (2003-2013).

Трехкратная чемпионка России (1999-2001), 10-кратная чемпионка Словении (2004-2013), финалистка Лиги чемпионов (2004, 2006).

Двукратная чемпионка мира (2001, 2005), призер чемпионата Европы (2000, 2006) в составе сборной России, участница Олимпиады (2012).

В качестве помощника главного тренера работала со сборной России на Универсиаде (2015) и Олимпиаде (2021), а также в женской команде ЦСКА (2020/2021).