Бодниева удачно начала работу. Победа сборной России в Москве

В первом матче отбора на Евро-2022 россиянки победили Швейцарию.

Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир

Россия — Швейцария — 26:22 (13:7)

Р: Кирдяшева (6), Михайличенко (5), Фомина (4).

В предыдущем домашнем матче нынешнего года, прошедшем в конце апреля, женская сборная России успешно завершила отбор на декабрьский чемпионат мира. Прошло всего пять с небольшим месяцев, но на первый матч квалификации Евро-2022 на площадку той же арены «Динамо» вышла, по сути, новая команда. Последние полгода для российских гандболисток пролетели в ураганном темпе: изобилие матчей на клубном уровне, выход со сборной на Олимпиаду и ЧМ-2021, поездка в Токио, где сборной лишь чуть-чуть не хватило, чтобы отстоять взятый в Рио титул. И после серебра Игр пришла пора заметного обновления.

Новые люди

Почти сразу после Токио объявили о приостановке карьеры лидеры национальной команды Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева, да и вообще на первом послеолимпийском сборе в Новогорске оказалось не так много всем знакомых лиц. Из 17 игроков, входивших в заявку в Токио, в новый созыв попали только четверо: правый край Ольга Фомина, выбранная новым капитаном команды, правый полусредний Антонина Скоробогатченко, левый полусредний Елена Михайличенко и вратарь Анастасия Лагина, в Японию ездившая резервистом.

Впрочем, и главный тренер у этой сборной новый. Алексея Алексеева поблагодарили за работу, но контракт с ним решили не продлевать. И место у руля заняла двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева, ранее работавшая помощником Алексеева.

— Мы нуждаемся в новых лидерах и после Игр дали девочкам шанс проявить себя, — сказала Бодниева на открытой тренировке. — Как я уже сказала девочкам, я верю, что у них получится, но мы ждем и лидеров. Некоторые из них присоединятся к команде к декабрьскому чемпионату мира.

Условия для тренерского дебюта и обкатки новой команды выглядели вполне подходящими. В отборе Евро-2022 команды разбиты на шесть групп по четыре в каждой, а в финальный турнир пройдут по две сильнейшие из каждого квартета. Россиянкам предстояло начать квалификацию с домашней игры против Швейцарии, а следом отправиться в Литву.

— Соперники не относятся к грандам европейского гандбола, тем не менее это хорошие команды из среднего эшелона, — отметила Бодниева. — Да, у нас команда неопытная, и это не позволяет сказать, что мы пройдем предстоящие матчи спокойно. Но уверена, что мы сыграем достойно.

На глазах у Черчесова

По ходу первой половины игры у тренерского штаба вряд ли могли возникнуть претензии к обороне — бросков у команд было примерно поровну, но к середине тайма россиянки пропустили только три мяча. Стеной в воротах выглядела Лагина, которой помогали и защитники, и штанги. А забросили — семь. Впереди на первых порах решала «старая гвардия» — Фомина, Скоробогатченко, Михайличенко, отличный отрезок выдала Валерия Кирдяшева.

Этот отрыв сборная России удерживала до самого перерыва. Постепенно стали брать игру на себя и те, кто получил свой шанс. Здорово вышли на замену полусредние Екатерина Зеленкова и Вероника Никитина, забившие по два гола, разыгрывающий Карина Сабирова. А ближе к концу первого тайма дебютировала в национальной команде левый край Александра Давиденко.

И усилиями Зеленковой с Никитиной концовка тайма тоже осталась за хозяйками. Швейцарки после семиметрового, реализованного Кюндиг, не забивали почти шесть минут, и за это время команда Бодниевой ушла вперед — 13:7. Разница в реализации бросков была просто убийственной — 62 процента у россиянок против 28 у соперниц.

Во втором тайме дебютировала в сборной и забила первый мяч и правый крайний Альбина Мурзалиева. К этому моменту перевес в счете уже достиг «+9». В начале тайма вновь блистали Михайличенко, Фомина и Сабирова. Вскоре преимущество россиянок впервые во встрече стало двузначным после броска Михайличенко. В атаке в эти минуты у нас все было в порядке, а вот оборона стала менее стройной после ряда замен. Полина Каплина за 10 с небольшим минут пропустила те же семь мячей, что и Лагина за весь первый тайм.

Тут же подоспел и самый неприятный отрезок, когда сборная не могла забить семь с половиной минут. Любопытно, что именно в эти секунды телекамеры выхватили на трибуне бывшего тренера футбольной сборной Станислава Черчесова. Впрочем, хотя швейцарки и сократили отставание вдвое, до «-5», исход матча большим сомнениям не подлежал. А о том, что не все будет гладко, предупреждала и Бодниева.

Теперь россиянкам 9 октября предстоит встреча с Литвой, в первом туре разгромленной в Польше.