В декабре все должно быть совсем по-другому.

Женщины. Товарищеский матч, посвященный Дню гандбола

Германия — Россия — 28:27 (14:16)

7 ноября — красный день календаря для немецкого гандбола. В Германии обожают ручной мяч, и в воскресенье в Дюссельдорфе прошли масштабные празднования, посвященные этому виду спорта. На 13-тысячной арене поочередно сыграли молодежка, мужская сборная, а на сладкое зрителям было предложено посмотреть игру женщин — хозяйки против России. Последнее — то, что было особенно интересно нам.

Каким был состав?

Меньше месяца осталось до чемпионата мира в Испании, и к сборной сейчас пристальное внимание. В этой связи даже товарищеская шоу-игра была крайне важна. Не столько по результату, сколько по созданию атмосферы. Людмила Бодниева только-только возглавила команду. У нее свои требования, свои правила — к этому нужно привыкать.

Да, были матчи отбора на Евро-22. Но, во-первых, всего два. А во-вторых, Швейцария и Литва — отнюдь не Германия. Матч с немками обещал получиться самым тяжелым для Бодниевой.

Другое дело, что нормальной подготовки к игре не было. Еще в среду девушки играли в чемпионате России, в четверг собрались в Новогорске, в пятницу провели две тренировки, а в субботу полетели в Дюссельдорф. На сбор, к слову, приехали 17 человек:

вратари — Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина (Ростов-Дон);

левые крайние — Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе — ЦСКА), Марианна Егорова (Звезда);

левые полусредние — Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина (Лада);

разыгрывающие — Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе — ЦСКА), Ярослава Фролова, Милана Таженова (обе — Ростов-Дон);

правые полусредние — Ирина Корнеева (Астраханочка), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак (Лада);

правые крайние — Альбина Мурзалиева (Звезда), Ольга Фомина (Лада);

линейная — Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Что означает это поражение?

Понятно, что все, кто играл в Германии, — претендентки на чемпионат мира. И каждая, несмотря на товарищеский статус матча, хотела себя проявить. Но Бодниева, которая не снимала с команды задачу побеждать, на первый план ставила здоровье игроков. Календарь нынче насыщенный, и важно не перегнуть.

— Мы, тренеры, сознательно уменьшаем интенсивность тренировок в сравнении с тем, что хотели бы дать гандболисткам, — объясняла Людмила в интервью «Быстрому центру». — В среду все провели сверхнапряженные матчи, а в четверг девчонки просто весь день отсыпались в ожидании результатов тестов на коронавирус. При подготовке к спаррингу в Германии нам нужно попробовать тактические взаимодействия, связки игроков из разных клубов. Не знаю, как сложится поединок, но ставлю задачу максимально ротировать состав.

Помимо разных наработок важны и положительные эмоции. Уже через две недели после возвращения из Дюссельдорфа жду девочек в добром здравии и хорошем настроении на сбор, на котором уже будем подводить команду к чемпионату мира.

Вместе с тем буду откровенна: таким составом мы с сильным оппонентом еще не встречались. Относимся к предстоящему воскресному матчу максимально серьезно.

В подтверждение этих слов Россия началу игру очень бойко — 6:2. Но Бодниева, как и обещала, активно тасовала состав, из-за чего ритм получился рваным. К середине тайма наши уже горели 10:11. Однако закончили его в плюсе — 16:14.

Такие же качели были во второй половине. Россиянки отрывались, немки постоянно доставали. При 26:23 казалось, что теперь-то уже своего не упустим. Однако хозяйки сократили отставание до одного мяча, а за 1,5 минуты до конца наши схлопотали удаление, и Германия перевернула все. Забили, отзащищались. Победный гол был забит практически вместе с сиреной.

Обидно. Но на чемпионате мира все должно быть совсем иначе. Там и играть будем в каждом матче на победу, не оглядываясь на ротацию, и ряд сильных игроков усилит состав.

Уже 22 ноября сборная соберется в Новогорске для финального сбора. На него буду вызваны 20 игроков, 18 из которых поедут на ЧМ. Первую игру Россия проведет 3 декабря — против Камеруна.