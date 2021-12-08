Российская гандболистка — грузе ответственности на чемпионате мира в Испании.

Чемпионат мира. Женщины

Предварительный турнир. Группа B

Россия — Сербия — 32:22 (15:9)

Несколько дней назад одна из самых опытных гандболисток сборной России на ЧМ-2021 Юлия Манагарова в интервью «СЭ» подробно рассказывала о нашей новой команде, а в матче с Сербией повела ее за собой личным примером. Семь ее голов были один другого краше. Неудивительно, что после матча российские журналисты захотели с ней пообщаться, а сама Юля была словоохотлива — всем бы спортсменам сразу после матчей так говорить!

— Какой кураж вы сегодня поймали! Забивали в каких-то сумасшедших прыжках, прямо как Майкл Джордан, — говорю Манагаровой. — Что вызвало такое настроение?

Она смеётся:

— Это все команда, ее усилия! — скромничает она. — Большое удовольствие не только забить, но и вовремя отдать пас, связочкой с кем-то договориться... Все общее! Мне было радостно оттого, что все играют на команду, друг для друга.

Переезжаем в Барселону

— А не было чуть-чуть досадно, что приз лучшему игроку матча дали не вам, а Антонине Скоробогатченко?

— Нет. Это же командная игра! Тоня — молодец. Тем более она молодая. Мне кажется, это придаст ей уверенности и радости.

— На предыдущих турнирах у сборной России был гораздо более ярко выраженный стартовый состав, а у Людмилы Бодниевой намного активнее ротация и взаимозаменяемость. Как команда воспринимает эти изменения?

— Я бы так не сказала, поскольку и на недавнем турнире в Норвегии, и в этих трёх матчах с начала выходила практически одна и та же семерка игроков. А то, что через 10-15 минут происходят замены... Турнир длинный, и нужно сохранить силы основных игроков, например, главных бросающих — Лены Михайличенко, Тони Скоробогатченко. Если кто-то выпадет, надо уметь быстро перестроиться и адаптироваться. Было бы не очень целесообразно и умно сейчас использовать всех ведущих по 60 минут — тогда к главным матчам основные игроки подойдут уставшими. Их внимательно просмотрят, узнают, и им не хватит сил.

— Сильно изменилась атмосфера в команде с Токио?

— Поменялась не атмосфера, подменялись игроки. Пришли более молоденькие — а с ними задор, радость, всякие приколюхи. Это что-то другое. И это здорово.

— А в Москве тем временем выпало рекордное количество снега. Как вам в Испании?

— Везде хорошо! Главное — наслаждаться. В Норвегии сейчас был снег — мы радовались. А здесь солнышко, все по-другому. Можем пойти попить кофе на террасу и наслаждаемся этими тёплыми днями.

— Что-то успели в Валенсии посмотреть?

— Когда не было игр, после тренировки поехали на пляж, прогулялись, воздухом подышали. В следующий выходной съездили в центр города, посмотрели, как люди живут, получают удовольствие от жизни. Сейчас переезжаем в Барселону, и надеюсь, что там тоже будут настроение и поводы, чтобы пойти погулять. Слава богу, что мы не находимся в пузыре, как ранее.

Настраиваться надо даже на Камерун

— Было видно, что главный тренер Людмила Бодниева улыбалась на скамейке, смеялась и капитан Ольга Фомина, обычно играющая с серьёзным выражением лица. В чем дело? Это удовольствие от происходящего или отсутствие давления результата — пусть Сергей Шишкарев и поставил задачу попасть в топ-4?

— Мне кажется, груз ответственности все равно есть. Просто, когда ты играешь хорошо, а на табло — счет в твою пользу, то можешь позволить себе играть более раскованно, наслаждаться игрой и улыбаться от того, что все получается.

— Во втором групповом этапе вы сыграете в том числе с француженками, которым недавно проиграли в финале Олимпиады. Настрой на них будет особенным?

— Мы на каждый матч стараемся настраиваться серьезно. Вы видели, что даже с Камеруном, если не настроиться, начинаются досадные и глупые ошибки, которые выливаются в нервотрепку. Так же и с поляками — начали хорошо, а потом посмотрели на счёт и расслабились. В итоге получилась стрессовая ситуация. Хотим дальше этого избежать.

— Очень много голов наша сборная забила сербкам с флангов. В этом есть закономерность?

— Да. У нас была такая установка. Было собрание, видеопросмотр, и тренерский штаб сказал, что нужно доигрывать до краев, чтобы растянуть защиту. И в принципе Сербия позволяла нам так играть и бросать с краев, то есть выполнить игровой план.

Матч со Словенией будут ключевым

Несмотря на три стартовых победы, говорить о выполнении задачи выхода в плей-офф пока рано. В основном раунде, который пройдут только две из шести команд группы, россиянкам предстоят встречи с Словенией, Черногорией и олимпийскими чемпионками из Франции. С большой долей вероятности для попадания в четвертьфинал команде Людмилы Бодниевой хватит двух побед, при том, что две неудачи наверняка оставят Россию без плей-офф.

Итоговая таблица группы В:

И В Н П М О 1. Россия 3 3 0 0 98-63 6 2. Сербия 3 2 0 1 90-71 4 3. Польша 3 1 0 2 77-70 2 4. Камерун 3 0 0 3 55-116 0

Особенно важным для нашей команды станет матч со Словенией, который состоится в четверг 9 декабря. В случае победы россиянки не только оторвутся от преследовательниц по очкам, но и получат важное преимущество личной встречи, а, уступив, лишат себя права на ошибку даже в противостоянии с Францией.

Положение в группе I на 8 декабря:

И В Н П М О 1. Франция 2 2 0 0 53-37 4 2. Россия 2 2 0 0 58-45 4 3. Словения 2 1 0 1 46-47 2 4. Сербия 2 1 0 1 47-53 2 5. Польша 2 0 0 2 44-51 0 6. Черногория 2 0 0 2 37-52 0

9 декабря. Россия — Словения, Черногория — Сербия, Франция — Польша.

11 декабря. Черногория — Россия, Сербия — Франция, Словения — Польша.

13 декабря. Россия — Франция, Польша — Черногория, Сербия — Словения.