Каплина «божила» в воротах, Манагарова забивала в стиле Джордана. Россия разгромила Сербию на ЧМ-2021

Чемпионат мира. Женщины

Предварительный турнир. Группа B

Россия — Сербия — 32:22 (15:9)

Весной этого года Россия с Сербией уже встречались в официальном матче — олимпийской квалификации Токио. Ставки были высоки, и вратарь сербок Йованна Рисович перед игрой занялась трештоком — дала самонадеянное интервью, в достаточно резких выражениях по отношению к соперницам пообещав устроить сенсацию. Возможно, дело в том, что в еврокубках голкиперу словенского «Крима» (за который, кстати, много лет выступала нынешний главный тренер сборной России Людмила Бодниева) лучше всего удаются матчи как раз против ЦСКА и «Ростов-Дон», и это вызвало головокружение — но «исполнить Златко Заховича» ей не удалось. Вы, конечно, помните огонь от бывшей звезды футбольной сборной Словении перед Марибором-2009, который попал в точку. Но — не у Рисович. Россиянки уверенно выиграли — 29:24, начав путь к серебру Токио.

Начало за соперником

Сербия — в женском гандболе команда крепкая, но давно уже звезд с неба не хватающая: последнее ее достижение было в 2013 году, когда девушки с Балкан дошли до финала ЧМ, проиграв там Бразилии. Поэтому даже в сильно обновленном составе ничего, кроме победы, от нашей команды не ждали. Тем более что Сербию Россия обыгрывала всегда. Хотя нельзя было не обратить внимания, что Польшу сербки обыграли с той же разностью в три гола, что и мы, а Камерун — даже на три мяча крупнее. А в их воротах против нас снова вышла та же Рисович.

Начало вышло для нас совсем непростым. Как и в предыдущих матчах, в защите нашей быстрой, но негабаритной команде приходится сложно против мощных соперниц. Такой предстала 91-килограммовая Мария Петрович, выступающая в Румынии. Она и продавить наших игроков в атаке успела, и сзади российские девушки натыкались на нее, как на скалу. У нас же на этом турнире «танковой дивизии» нет, и есть опасения, что именно легковесность может стать здесь нашей ахиллесовой пятой. И если первые быстрые атаки дважды красиво завершила наша главная разыгрывающая — Екатерина Ильина, то в позиционном нападении до поры получалось не очень.

На нашу удачу, немецкая бригада судей быстро удалила Петрович до конца игры — сербка локтем отмахнулась от цепкой Миланы Таженовой (при обороне она подменяла Ильину, чьи сильные стороны в другом; как только мяч оказывался у нас, уступала место на площадке Екатерине) и была наказана самым беспощадным образом.

Сработало это, впрочем, не сразу. После удаления Петрович россиянки в меньшинстве не забили очень обидный гол — перехватив мяч у заменивших вратаря на полевого игрока соперниц, капитан Ольга Фомина не попала с центра площадки в пустые ворота. Это символизировало нашу общую неуверенность в эти минуты. У Сербии же раззабивалась один из ее лучших снайперов — Йована Стоилкович сделала хет-трик, а в начале 19-й минуты соперницы впервые в матче вышли вперед — 8:9.

Браво, тренер

Бодниева отреагировала моментально, взяв тайм-аут. И он сработал просто магически. За 12 оставшихся в первом тайме минут Сербия больше не забила ни единожды, в то время как наши гандболистки сделали это семь раз! Вот что такое тот самый матч-менеджмент, о котором применительно к тренерам так часто говорят в последнее время в том же футболе. Причем даже мне, дилетанту в гандболе, были видны изменения в тактике: Россия раз за разом начала завершать атаки через фланги. Оттуда забивали и отлично вышедшая на замену Манагарова, и Горшкова, и Щербак... Сербия абсолютно ничего не могла с этим поделать. Очевидно, что Бодниева и ее штаб за первый отрезок матча подметили эти слабые места у соперниц в конкретном матче, главный тренер правильно растолковала их игрокам, и те здорово выполнили установку.

Блестяще сработало и еще одно тренерское решение, достаточно неожиданное. Бодниева еще перед удалением Петкович, видимо, почувствовав неуверенность в игре вратаря Анастасии Лагиной (ноль сэйвов из трех попыток), заменила ее на Полину Каплину. В первые минуты та осваивалась, а потом начала, как выражаются молодые болельщики, «божить». Ее стало абсолютно невозможно пробить — ни в ближнем бою, ни издали! Голкипер ЦСКА в первом тайме отбила пять бросков из десяти — 50%, а в гандболе и 40 уже считаются топ-показателем.

Не попавшие в заявку Кирдяшева и Зеленкова (их там заменили Фролова и Закордонская) сидели на трибуне и не скрывали восхищения игрой нашего голкипера, ближе к концу тайма закричав: «Хорош, Капля!» Каплина добавила команде не каплю, а целое море надежности. А под самый конец тайма Манагарова выдала гол в стиле «оле», прыгнув куда-то в поднебесье — как Майкл Джордан. И на перерыв команды ушли при «плюс шесть» в российскую пользу.

Феерия Манагаровой

Дальше — больше. К четвертой минуте второго тайма стало уже «плюс девять». Сербии не помогло даже двойное (!) удаление у сборной России — на гол соперниц Манагарова ответила своим четвертым в матче, а Каплина сделала очередной чумовой сэйв. Все это, показалось, россиянок немного расслабило. Ну не могут они совсем без «качелей»!

На 11-12-й минутах второго тайма «плюс девять» стремительно сократились до шести, и Бодниева приняла моментальные меры, вернув в рамку Лагину. И та почти сразу же вытащила семиметровый, а потом сделала сэйв и с игры. Опять же — матч-менеджмент.

Сербский бунт на корабле был подавлен, а Манагарова продолжила забивать один гол краше другого — один раз, например, через вратаря был пущен вроде бы такой легкий, но смертоносный «парашют». Он стал ее седьмым голом в матче, причем все они были забиты с игры.

Больше переворотов в игре, к счастью, не случалось. Бодниева даже за 10 минут до конца матча вместо ударно отработавшей Манагаровой выпустила на замену 18-летнюю Ксению Закордонскую из «Астраханочки», у которой не было ни одного матча за сборную, и она была в последний момент заявлена вместо ее одноклубницы Ирины Корнеевой — та сдала сомнительный ковид-тест. Юниорке даже дали право пробить семиметровый, и Закордонская справилась с задачей отлично и довела наше преимущество до 11 мячей. А потом добавила к голу с пенальти еще и красивый мяч с игры!

В среду сборная, выигравшая все три матча в первом групповом турнире, переезжает в Барселону, где в пригороде каталонской столицы Граноллерс пройдут следующие фазы мирового первенства.