Лучший матч чемпионата по интриге, но не по игре. Россия спаслась от поражения от сборной Словении

Шутки на чемпионате мира закончились, началась борьба.

Чемпионат мира. Женщины

Групповой турнир. Группа I

Россия — Словения — 26:26 (14:15)

На чемпионате мира по гандболу среди женщин в Испании пора решающих матчей еще не настала, но с размеренным ритмом предварительного этапа придется проститься. Теперь каждая игра будет иметь едва ли не ключевую роль в борьбе за место в плей-офф. Две путевки на шесть сборных и всего лишь одно право на ошибку в трех матчах. Которое мы едва не использовали в первой же игре основного раунда. Сборная Словении была в 20 секундах от победы над Россией и вела по ходу встречи в четыре мяча, так что даже ничья для команды Федерации гандбола России — скорее успешный исход, нежели неудача. И точно отличная пища для размышлений на будущее.

У команды Бодниевой возникали провалы в обороне

Игры предварительного раунда подарили веру в коллектив и надежду на успех команды, только важнее прочего был вопрос: не перерастет ли эта уверенность в самоуверенность у самих девушек? Сборную Словении вряд ли стоит сейчас причислять к мировым грандам, но в одном конкретном матче она может обыграть каждого. И сборная России не исключение. Поэтому бойкий первый тайм от наших соперниц вряд ли удивил, к тому же турнирная мотивация у словенок была сильнее, чем у наших девушек. Одна победа в трех играх предыдущего раунда, шансов на ошибку у этой сборной уже практически нет.

Чего не скажешь о сборной России, которая может позволить себе одно поражение. Но стоит ли тратить право на осечку, когда в числе будущих соперников есть команда Франции? Перед встречей с олимпийскими чемпионками хорошо бы иметь запас очков, поэтому наши девушки не стали терять время и с первых же секунд пошли вперед на ворота Амры Панджич. Другое дело, что и словенки не тушевались, и Анастасии Лагиной пришлось прилично поработать. Особенно в те моменты, когда, заигравшись в своей атаке, возвращаться в оборону девушки Людмилы Бодниевой не успевали. Результат — реактивный прорыв Словении, на острие линии атаки которой действовали, как правило, Тьяша Станко и Ана Грос. На перерыв ушли с небольшим перевесом в пользу представителей Балкан, но все же на мажорной ноте. Словенки красиво разыгрывали свою последнюю атаку первого тайма с расчетом, что наши уже не успеют ничего сделать в ответ. Как бы не так! Быстрый пас на Юлию Манагарову — и всего лишь мяч разницы.

Россия билась за ничью и спаслась за счет Манагаровой и Марковой

Что случилось на старте второй половины матча — загадка, которую предстоит решить Бодниевой и ее подопечным перед плей-офф. Если команда России до матчей на вылет все же доберется. Три успешные атаки соперника на сухую серию россиянок — и вот уже появляются вопросы об участии в плей-офф вице-чемпионок Олимпиады-2020. Практически до конца матча вела Словения, причем команда Драгана Аджича играла очень эмоционально и на грани фола, что выводило из себя наших спортсменок. И работало снова в пользу Словении: удаления, пенальти, поспешные броски... Казалось, что поражение неминуемо. Вот и Аджич уверял своих девушек, игра — словенская! На 48-й минуте встречи с ним трудно было спорить. Лагина бьется на страже ворот, но толку от этой борьбы, когда нет успешных действий впереди? Похвалить в атаке можно было только Манагарову, но на одном, пусть и талантливом игроке далеко не уедешь...

Затем Россия выдала двухминутный отрезок, который явно будут долго разбирать по эпизодам. Пять безответных мячей — и вот уже перевес на нашей стороне! Словении не помог даже тайм-аут, наши были настолько заряжены на поражение ворот, что заградительные линии Аджича не замечали. К чести словенок, такой поворот событий не смутил их, и снова началась перестрелка. Которая чудом завершилась для нас ничьей, ведь за 20 секунд до финальной сирены Грос снова выводит вперед словенскую команду. Ничью нам подарила все та же Манагарова. Юлия блестящим пасом находит впереди Маркову, и та не промахивается. Перед Словенией у нас теперь два очка форы, и на игру с Черногорией можно выйти без страха в глазах. Но выводы тренерскому штабу сделать стоит серьезные. Сейчас повезло, но на весь турнир везения может и не хватить.