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Польша — Россия: прямая трансляция матча женского чемпионата мира по гандболу

19:30
Гандболистки сборной России. Фото ФГР, Instagram
Гандболистки сборной России. Фото ФГР, Instagram
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5 декабря в испанской Лирии женская сборная России сыграет с Польшей в группе B предварительного раунда чемпионата мира-2021 по гандболу. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча Польша — Россия. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Игра». Она начнется в 19.55.

Ранее, 3 декабря, россиянки обыграли Камерун со счетом 40:18.

Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.

Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу

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