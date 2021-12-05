5 декабря в испанской Лирии женская сборная России сыграет с Польшей в группе B предварительного раунда чемпионата мира-2021 по гандболу. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча Польша — Россия. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Игра». Она начнется в 19.55.

Ранее, 3 декабря, россиянки обыграли Камерун со счетом 40:18.

Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.

Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу