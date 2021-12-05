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Женская сборная России победила Польшу в матче чемпионата мира по гандболу

21:29
Женская сборная России. Фото ФГР, Instagram
Женская сборная России. Фото ФГР, Instagram
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5 декабря в испанской Лирии женская сборная России победила команду Польши в группе B предварительного раунда чемпионата мира-2021 по гандболу. Россиянки выиграли со счетом 26:23.

Ранее, 3 декабря, россиянки обыграли Камерун со счетом 40:18. Предварительный раунд российская сборная завершит матчем против команды Сербии 7 декабря.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Предварительный турнир. Группа B

Польша — Россия — 23:26 (10:16)

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Иван Шитик все материалы автора
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