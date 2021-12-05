Германия, Испания, Хорватия и Венгрия одержали победы на чемпионате мира

Состоялись матчи предварительного турнира чемпионата мира по гандболу среди женщин.

В группе Е Германия обыграла Словакию (36:22), а Венгрия — Чехию (32:29). В турнире группы F Корея победила Тунис (31:29), а Дания — Конго (33:18).

В группе G Хорватия разгромила Парагвай (38:16), а Бразилия переиграла Японию (29:25). В группе Н Аргентина обыграла Австрию (31:29), а Испания уверенно победила Китай (33:18).

Чемпионат мира. Женщины

Предварительный турнир.

Группа Е

Словакия — Германия — 22:36 (12:17)

Венгрия — Чехия — 32:29 (17:15)

Группа F

Корея — Тунис — 31:29 (14:14)

Конго — Дания — 18:33 (7:18)

Группа G

Парагвай — Хорватия — 16:38 (5:15)

Япония — Бразилия — 25:29 (15:12)

Группа H

Австрия — Аргентина — 29:31 (14:18)

Китай — Испания — 18:33 (7:16)