Германия, Испания, Хорватия и Венгрия одержали победы на чемпионате мира
00:23
Состоялись матчи предварительного турнира чемпионата мира по гандболу среди женщин.
В группе Е Германия обыграла Словакию (36:22), а Венгрия — Чехию (32:29). В турнире группы F Корея победила Тунис (31:29), а Дания — Конго (33:18).
В группе G Хорватия разгромила Парагвай (38:16), а Бразилия переиграла Японию (29:25). В группе Н Аргентина обыграла Австрию (31:29), а Испания уверенно победила Китай (33:18).
Чемпионат мира. Женщины
Предварительный турнир.
Группа Е
Словакия — Германия — 22:36 (12:17)
Венгрия — Чехия — 32:29 (17:15)
Группа F
Корея — Тунис — 31:29 (14:14)
Конго — Дания — 18:33 (7:18)
Группа G
Парагвай — Хорватия — 16:38 (5:15)
Япония — Бразилия — 25:29 (15:12)
Группа H
Австрия — Аргентина — 29:31 (14:18)
Китай — Испания — 18:33 (7:16)
Читайте также
«Я в бешенстве, она стучала мне по палкам». Йохауг проиграла 0,3 секунды и винит в этом русскую лыжницу
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю