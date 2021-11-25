ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: основная информация о турнире

Все, что нужно знать о предстоящем мировом первенстве, где выступит российская сборная.

Когда и где пройдет ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: дата и место проведения

С 1 по 19 декабря в Испании пройдет 25-й чемпионат мира-2021 по гандболу среди женщин. В нем примут участие 32 национальные команды. Турнир состоится в четырех городах: Кастельон, Гранольерс, Лирия и Торревьеха. Всего будет сыграно 108 матчей.

Состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2021

23 ноября стал известен состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира-2021.

Тренерский штаб команды во главе с Людмилой Бодниевой выбрал 18 спортсменок, которые отправятся в Испанию.

Вратари:

· Полина Каплина (ЦСКА)

· Анастасия Лагина («Ростов-Дон»)

Левые крайние:

· Полина Горшкова (ЦСКА)

· Юлия Маркова (ЦСКА)

Правые крайние:

· Юлия Манагарова («Ростов-Дон»)

· Ольга Фомина («Лада»)

Линейный:

· Анастасия Илларионова (ЦСКА)

Правые полусредние:

· Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»)

· Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)

· Ольга Щербак («Лада»)

Левые полусредние:

· Ирина Корнеева («Астраханочка»)

· Елена Михайличенко (ЦСКА)

· Вероника Никитина («Лада»)

Разыгрывающие:

· Екатерина Ильина (ЦСКА)

· Карина Сабирова (ЦСКА)

· Валерия Кирдяшева («Лада»)

· Милана Таженова («Ростов-Дон»)

· Ярослава Фролова («Ростов-Дон»)

На каждый отдельный матч ЧМ-2021 можно будет заявить 16 игроков.

В начале сентября стало известно, что пост главного тренера женской сборной России покинул Алексей Алексеев. 20 сентября тренером национальной команды стала Людмила Бодниева.

Формат чемпионата мира-2021 по гандболу среди женщин

ЧМ-2021 по гандболу среди женщин пройдет в несколько этапов. В предварительном раунде 32 команды будут разделены на восемь групп по четыре сборные в каждой. Затем три лучшие команды из каждой группы выходят в основной раунд, где формируются четыре пула по шесть сборных. По его итогам две лучшие команды из каждой шестерки попадают в четвертьфинал ЧМ-2021. Затем состоятся полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Женская сборная России по гандболу сыграет в предварительном раунде в одной группе B с Камеруном, Польшей и Сербией.

Предварительный раунд ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: группы и их состав

Матчи предварительного раунда ЧМ-2021 начнутся 1 декабря и завершатся 7-го числа.

Состав групп предварительного раунда ЧМ-2021 по гандболу среди женщин

Группа А: Франция, Черногория, Ангола, Словения.

Группа В: Россия, Сербия, Камерун, Польша.

Группа С: Норвегия, Румыния, Казахстан, Иран.

Группа D: Нидерланды, Швеция, Пуэрто-Рико, Узбекистан.

Группа Е: Германия, Венгрия, Чехия, Словакия.

Группа F: Дания, Южная Корея, Тунис, Конго.

Группа G: Хорватия, Япония, Бразилия, Парагвай.

Группа H: Испания, Австрия, Аргентина, Китай.

Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу

ЧМ-2021 по гандболу среди женщин. Предварительный раунд. Группа B

3 декабря. 20.00. Россия — Камерун

5 декабря. 20.00. Польша — Россия

7 декабря. 22.30. Россия — Сербия

Указанное время — московское.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».

Где смотреть трансляции матчей сборной России на ЧМ-2021 по гандболу среди женщин

«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу в Испании.

Информация о видеотрансляциях появится позже.

ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: прогноз и фаворит турнира

Букмекеры считают явным фаворитом ЧМ-2021 по гандболу женскую сборную Норвегии. Коэффициент на их победу составляет 2,40 (42% вероятности победы). Высокие шансы также отдают сборной Франции — 4,5 (22% вероятности победы).

На успех сборной России, которая четыре раза выигрывала ЧМ по гандболу, можно поставить с коэффициентом 10,0.

На минувшей Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции.

На прошлом ЧМ-2019 женская сборная России заняла третье место, впервые за 18 лет сыграв на турнире без легендарного тренера Евгения Трефилова. 66-летний российский специалист будет поддерживать команду на ЧМ-2021 в Испании из дома.