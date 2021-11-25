ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: основная информация о турнире
- Когда и где пройдет ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: дата и место проведения
- Состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2021
- Формат чемпионата мира-2021 по гандболу среди женщин
- Предварительный раунд ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: группы и их состав
- Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу
- Где смотреть трансляции матчей сборной России на ЧМ-2021 по гандболу среди женщин
- ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: прогноз и фаворит турнира
Когда и где пройдет ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: дата и место проведения
С 1 по 19 декабря в Испании пройдет 25-й чемпионат мира-2021 по гандболу среди женщин. В нем примут участие 32 национальные команды. Турнир состоится в четырех городах: Кастельон, Гранольерс, Лирия и Торревьеха. Всего будет сыграно 108 матчей.
Состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2021
23 ноября стал известен состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира-2021.
Тренерский штаб команды во главе с Людмилой Бодниевой выбрал 18 спортсменок, которые отправятся в Испанию.
Вратари:
· Полина Каплина (ЦСКА)
· Анастасия Лагина («Ростов-Дон»)
Левые крайние:
· Полина Горшкова (ЦСКА)
· Юлия Маркова (ЦСКА)
Правые крайние:
· Юлия Манагарова («Ростов-Дон»)
· Ольга Фомина («Лада»)
Линейный:
· Анастасия Илларионова (ЦСКА)
Правые полусредние:
· Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»)
· Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)
· Ольга Щербак («Лада»)
Левые полусредние:
· Ирина Корнеева («Астраханочка»)
· Елена Михайличенко (ЦСКА)
· Вероника Никитина («Лада»)
Разыгрывающие:
· Екатерина Ильина (ЦСКА)
· Карина Сабирова (ЦСКА)
· Валерия Кирдяшева («Лада»)
· Милана Таженова («Ростов-Дон»)
· Ярослава Фролова («Ростов-Дон»)
На каждый отдельный матч ЧМ-2021 можно будет заявить 16 игроков.
В начале сентября стало известно, что пост главного тренера женской сборной России покинул Алексей Алексеев. 20 сентября тренером национальной команды стала Людмила Бодниева.
Формат чемпионата мира-2021 по гандболу среди женщин
ЧМ-2021 по гандболу среди женщин пройдет в несколько этапов. В предварительном раунде 32 команды будут разделены на восемь групп по четыре сборные в каждой. Затем три лучшие команды из каждой группы выходят в основной раунд, где формируются четыре пула по шесть сборных. По его итогам две лучшие команды из каждой шестерки попадают в четвертьфинал ЧМ-2021. Затем состоятся полуфиналы, финал и матч за 3-е место.
Женская сборная России по гандболу сыграет в предварительном раунде в одной группе B с Камеруном, Польшей и Сербией.
Предварительный раунд ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: группы и их состав
Матчи предварительного раунда ЧМ-2021 начнутся 1 декабря и завершатся 7-го числа.
Состав групп предварительного раунда ЧМ-2021 по гандболу среди женщин
Группа А: Франция, Черногория, Ангола, Словения.
Группа В: Россия, Сербия, Камерун, Польша.
Группа С: Норвегия, Румыния, Казахстан, Иран.
Группа D: Нидерланды, Швеция, Пуэрто-Рико, Узбекистан.
Группа Е: Германия, Венгрия, Чехия, Словакия.
Группа F: Дания, Южная Корея, Тунис, Конго.
Группа G: Хорватия, Япония, Бразилия, Парагвай.
Группа H: Испания, Австрия, Аргентина, Китай.
Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу
ЧМ-2021 по гандболу среди женщин. Предварительный раунд. Группа B
3 декабря. 20.00. Россия — Камерун
5 декабря. 20.00. Польша — Россия
7 декабря. 22.30. Россия — Сербия
Указанное время — московское.
Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».
Где смотреть трансляции матчей сборной России на ЧМ-2021 по гандболу среди женщин
«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу в Испании.
Информация о видеотрансляциях появится позже.
ЧМ-2021 по гандболу среди женщин: прогноз и фаворит турнира
Букмекеры считают явным фаворитом ЧМ-2021 по гандболу женскую сборную Норвегии. Коэффициент на их победу составляет 2,40 (42% вероятности победы). Высокие шансы также отдают сборной Франции — 4,5 (22% вероятности победы).
На успех сборной России, которая четыре раза выигрывала ЧМ по гандболу, можно поставить с коэффициентом 10,0.
На минувшей Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции.
На прошлом ЧМ-2019 женская сборная России заняла третье место, впервые за 18 лет сыграв на турнире без легендарного тренера Евгения Трефилова. 66-летний российский специалист будет поддерживать команду на ЧМ-2021 в Испании из дома.
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