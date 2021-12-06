Гандболистка Ильина: «Тренер старается четко объяснить нам, что нужно делать на площадке»

Гандболистка сборной России Екатерина Ильина рассказала о методах работы главного тренера национальной команды Людмилы Бодниевой.

— Насколько сложно восстанавливаться после таких трудоемких матчей, когда игры идут через день? К какому моменту накапливается усталость?

— Сейчас очень важны сон, хорошее питание. А еще — постараться от всего абстрагироваться и больше отдыхать. Мы это все понимаем, молодым девочкам говорим, стараемся больше друг друга поддерживать. То, что усталость будет накапливаться, — понятно. Где-то с середины чемпионата будем играть, как всегда, на характере!

— Опыт обретают молодые игроки, но и главный тренер тоже. Можете рассказать, как Людмила Бодниева вела себя в самых сложных ситуациях матча? Что и как говорила во время тайм-аута при «плюс три»?

— Людмила Валериевна старается четко объяснить нам, что нужно делать на площадке. Во время тайм-аутов мы получаем установку, как играть и в защите, и в нападении. Когда у нас бывают моменты паники, она берет тайм-аут, старается успокоить и объяснить.

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