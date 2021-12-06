Гандболистка Ильина оценила игру сборной России на старте группового турнира чемпионата мира
Гандболистка сборной России Екатерина Ильина оценила игру команды на старте группового турнира чемпионата мира.
— Складывается ощущение, что эта наша сборная играет в самый быстрый гандбол за много лет. С одной стороны, команда менее габаритна и не может продавливать, с другой — убегает в атаки легче, чем предшественницы. Это так?
— Да, у девчонок много сил и скорости. У нас на каждой позиции играют быстрые и сильные гандболистки. Считаю, что у нас очень хорошая команда, и мы будем прибавлять от игры к игре.
— Удается ли следить за тем, как проходят матчи в других группах?
— Мы в курсе, как играют другие группы, а какие-то матчи смотрим — кто-то вместе, кто-то поодиночке. У нас есть тактические собрания, но на них удерживаем фокус на предстоящем матче и сопернике в нем.
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