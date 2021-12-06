Чехия обыграла Словакию и пробилась в основной раунд чемпионата мира по гандболу
21:42
Чехия в принципиальном матче оказалась сильнее Словакии и пробилась в основной раунд чемпионат мира по гандболу.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Предварительный турнир. Группа Е
Чехия — Словакия — 24:23 (15:14)
Предварительный турнир. Группа F
Тунис — Конго — 24:33 (9:18)
Предварительный турнир. Группа G
Бразилия — Парагвай — 33:19 (20:7)
Предварительный турнир. Группа H
Аргентина — Китай — 36:24 (17:9)
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