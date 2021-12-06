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Чехия обыграла Словакию и пробилась в основной раунд чемпионата мира по гандболу

21:42

Чехия в принципиальном матче оказалась сильнее Словакии и пробилась в основной раунд чемпионат мира по гандболу.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Предварительный турнир. Группа Е

Чехия — Словакия — 24:23 (15:14)

Предварительный турнир. Группа F

Тунис — Конго — 24:33 (9:18)

Предварительный турнир. Группа G

Бразилия — Парагвай — 33:19 (20:7)

Предварительный турнир. Группа H

Аргентина — Китай — 36:24 (17:9)

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Иван Шитик все материалы автора
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