Российские гандболистки победили Черногорию в матче чемпионата мира

Женская сборная России одержала победу над командой Черногории в матче группового турнира чемпионата мира. Россиянки переиграли соперниц со счетом 31:25.

Команда Людмилы Бодниевой может гарантировать себе место в восьмерке сильнейших команд мира уже сегодня, если Сербия и Словения потеряют очки или проиграют в матчах с Францией и Польшей соответственно.

В любом из этих случаев россиянки будут недосягаемы для сербок по результату выигранной личной встречи.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Групповой турнир. Группа I

Черногория — Россия — 25:31 (10:18)