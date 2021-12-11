Российские гандболистки победили Черногорию в матче чемпионата мира
18:55
Женская сборная России одержала победу над командой Черногории в матче группового турнира чемпионата мира. Россиянки переиграли соперниц со счетом 31:25.
Команда Людмилы Бодниевой может гарантировать себе место в восьмерке сильнейших команд мира уже сегодня, если Сербия и Словения потеряют очки или проиграют в матчах с Францией и Польшей соответственно.
В любом из этих случаев россиянки будут недосягаемы для сербок по результату выигранной личной встречи.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Групповой турнир. Группа I
Черногория — Россия — 25:31 (10:18)
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